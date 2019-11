Šéf inspekce: Dvojí kvalitu u malých prodejců řešit nebudeme

Praha - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nebude řešit tzv. dvojí kvalitu potravin, pokud se její zákaz schválí, u malých prodejců na vesnici, ale u jejich dodavatelů. Dnes to na kulatém stolu k novele zákona, která čeká na první sněmovní čtení, řekl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica. Novela, kterou schválil kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO), přináší možnost uložení až 50milionové pokuty za dvojí kvalitu potravin, kterou by měli platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci.

Seminář organizoval místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS), který se Klanici zeptal, jak se bude situace řešit v Dolním Bezděkově, vísce nedaleko Kladna, kde bydlí. "Říkal jste Bezděkov? Říkám na rovinu, že prodejce v Bezděkově nás vůbec nebude zajímat. Jeho význam pro nás je v rámci analýzy rizika úplně někde jinde než ten, od kterého nakoupil. Nebo ten další mezičlánek, od kterého nakoupil," odpověděl Bendlovi Klanica. Podle něj se v rámci efektivity nemůže úřad zaobírat prodejci takto malých tržních rozměrů.

V novele se nyní píše, že pokutu bude platit obchodník. Podle Bendla tak není jasné, jak by měl malý prodejce zjistit, že například ve Španělsku nebo v jiném evropském státu obchodník uvedl na trh výrobek odlišného složení s prakticky totožnou etiketou. Klanica dodal, že by se v krajních případech dalo od pokuty upustit. Podle něho je logické, že se bude pokutovat prodávající. Jde pouze o jednu z mnoha povinností, které bude v případě schválení legislativy mít. Je pak už na něm, jestli si dojedná převedení sankce na dodavatele ve smlouvě nebo si to vyřeší jinak, dodal.

Bendl oponoval, že SZPI ve svých rozhodnutích ale neuvádí jednotlivé položky, za co ve správním řízení pokuty ukládá, pokud je více prohřešků dohromady. Je pak problematické je přeúčtovávat dodavatelům. SZPI podle svého šéfa postupuje podle správního řádu tak, jak ho stanovilo ministerstvo vnitra. Bendl opáčil, že například Státní veterinární správa ale jednotlivé "položky" rozepisuje.

Klanica společně s náměstkem ministra zemědělství Jindřichem Fialkou poukázali na to, že výrobci, respektive prodejci, nemusí měnit složení výrobku pro danou zemi, stačí je jasně přebalit, aby bylo zřejmé, že mají jiné složení. Podle Klanici jde o velmi elegantní řešení.

Poslanec Jiří Bláha (za ANO), který sám podniká jako cukrář a pekař, pak poukázal na problematiku nebalených potravin. Například u potraviny při prodeji označené jako "rohlík", by mohlo jít podle něj o problém. "Protože pokud se jedná o rohlík z Penamu, tak v sobě nemá žádný tuk, ale "rohlík od Bláhy" v sobě má 30 procent tuku. Jmenuje se rohlík, ale bude od každého dodavatele jiný," dodal zákonodárce.

V květnu česká vláda schválila, že veškeré zboží pod stejným obalem bude muset mít v Česku stejné složení jako v jiných evropských státech. Kabinet však nechal možnost, aby rozdíl v kvalitě mohl u výrobků být, pokud ho obchodník nebo výrobce zdůvodní "oprávněnými a objektivními" skutečnostmi. Nově zakázaná praxe, pokud ji odsouhlasí parlament, bude považována za nekalou obchodní praktiku. Mohla by za ni být pokuta až 50 milionů korun, stejně jako u potravin, jak tehdy v novele zákona o potravinách rovněž schválila vláda.

Zatímco novela zákona o potravinách, kterou předložilo ministerstvo zemědělství, zakazuje jakoukoliv odlišnost, novela ministerstva průmyslu a obchodu zakazuje "podstatnou" odlišnost. Jak se bude toto ustanovení hodnotit, bude záležet na metodice.

.