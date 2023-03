Šéf hokejové extraligy Loukota věří, že další potíže s ledem už nebudou

Praha - Již čtyři utkání předkola a čtvrtfinále play off hokejové extraligy poznamenaly problémy s ledem. V Olomouci, Pardubicích, Brně a naposledy ve čtvrtek v Třinci se zápasy nečekaně protáhly poté, co byla plocha nezpůsobilá k pokračování hry. Na vině byly různé důvody. Ředitel soutěže Martin Loukota ČTK řekl, že věří, že v dalších dnech už bude vše v pořádku a hlavním tématem vrcholu extraligové sezony budou výkony hráčů a týmů bojujících o Masarykův pohár.

Loukota se stejně jako zástupci klubů a ledaři v jednotlivých arénách snaží problémy s ledem řešit, potíž ale je v tom, že mají několik různých důvodů. "Jsou to tři různé věci: technická závada v Olomouci a (již dříve) v Karlových Varech, kde došlo k poruše rolby a selhání lidského faktoru. V Pardubicích a v Brně se led vyštípl u mantinelu, třetí byla rýha v ledu ve čtvrtek v Třinci, která byla evidentně udělaná bruslí," uvedl Loukota.

Ve čtvrtek v Třinci byl podle prvních informací problém s prodloužením přestávkového programu na ploše a následně nedostatečným časem na úpravu ledu. "Asi tam nebyl dostatek času na takzvané zatvrdnutí. S Třineckými jsme se už domluvili, že dnes tam žádný program mít nebudou, takže by snad mělo být vše v pořádku," věří Loukota.

Teoreticky nejjednodušší je specifikovat problémy s technikou či lidským faktorem, které zastavily zápas předkola v Olomouci a již v září duel 4. kola v Karlových Varech. V obou případech na ledě zůstala velká rýha za odstavenou rolbou.

Nejsložitější bude zřejmě vyřešit opakované odštěpování ledu u mantinelů, které ovlivnilo utkání v Pardubicích a v Brně, ale také například v listopadu souboj české reprezentace proti Finsku v Českých Budějovicích.

Podle některých názorů se kus ledu mohl odlomit kvůli snižování nákladů na energie a menšímu chlazení plochy, což však například majitel pardubického Dynama Petr Dědek důrazně popřel.

Další možností je, že problémy souvisí s novými pružnými mantinely, které jsou od této sezony v extralize povinné. S tím nesouhlasí jeden z jejich výrobců, podle kterého se mantinel ohýbá až 20 cm nad ledem. Spodní část je podle něj upevněná jako v minulosti.

Variantou pro Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje by bylo nechat mantinely prověřit zátěžovými testy a vypracovat analýzu například od ČVUT nebo jiné instituce.

"Určitě ale zvažujeme, že v létě uděláme workshop pro všechny šéfy zimáků, kde vše probereme. Chystám se oslovit i Mezinárodní hokejovou federaci, která má pracovní skupinu nebo komisi pro zimní stadiony a ledové plochy. Zkusím získat materiály a informace i od nich," uvedl Loukota.

V minulých dnech se o nezvyklé situaci bavil i s reprezentačním koučem Karim Jalonenem. "Ptal jsem se ho, zda se něco podobného dělo ve Finsku, a říkal, že takové zprávy nemá," řekl šéf extraligy.

Zástupci soutěže i představitelé klubů se podle Loukoty snaží udělat maximum, aby možné problémy eliminovali. "Například v Liberci jsme domluveni, že kluci, kteří o komerčních přestávkách hrabou na ledě sníh, vyjedou na ledovou plochu a zkontrolují, zda tam nejsou velké rýhy. Aby případně ledaři ještě před úpravou, před výjezdem rolby, zasáhli. Jednoduše řečeno, chceme ještě udělat vizuální kontrolu," řekl Loukota.

Nezvyklých problémů s ledem si všiml i hvězdný útočník Jakub Voráček, který ze zdravotních důvodů vynechal celou sezonu v NHL a je doma v Česku. "Na hokej koukám každý den, ale už mě trochu začíná štvát. Pořád je něco s ledem. Nevím, co se to děje. Snad se to nějak vyřeší, ale je to frustrující," řekl Voráček O2 TV Sport v Liberci, kde ve čtvrtek sledoval zápas s Hradcem Králové.