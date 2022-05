Šéf Evropské rady přislíbil Moldavsku zvýšení vojenské podpory ze strany EU

Kišiněv - Evropská unie významně zvýší svoji vojenskou podporu Moldavsku, řekl dnes podle agentury AFP na návštěvě v Kišiněvě předseda Evropské rady Charles Michel. Cesta šéfa Evropské rady do moldavské metropole následuje poté, co byla z moldavského separatistického regionu Podněstří hlášena řada incidentů. Na mezinárodní scéně panují obavy, že by proruské Podněstří mohlo být vtaženo do války na Ukrajině.

"Tento rok hodláme výrazně zvýšit naši podporu Moldavsku a dodat jeho ozbrojeným silám další vojenské vybavení," řekl Michel, který vystoupil společně s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou na tiskové konferenci. Evropský blok přezkoumává i možnosti, jak Moldavsku pomoci posílit ozbrojené síly, uvedl podle Reuters rovněž Michel. Tato pomoc by byla nad rámec již přislíbené podpory v oblasti logistiky a kybernetické obrany.

"Evropská unie je s vaší zemí plně solidární. Je naší povinností... více podpořit vaši stabilitu, bezpečnost a územní celistvost," uvedl Michel. Podtrhl, že je potřeba předejít jakékoli eskalaci napětí, které narůstá kvůli incidentům v Podněstří.

Koncem dubna hlásily podněsterské úřady útok na tamní ministerstvo státní bezpečnosti a o den později informovaly o explozích, které vyřadily z provozu dvojici rozhlasových vysílačů. Terčem útoku se údajně stala také vojenská jednotka u obce Parcani (Parkany). V úterý pak Podněstří obvinilo Ukrajinu, že z jejího území odstartoval bezpilotní letoun s trhavinou a kanystrem se zápalnou směsí.

Prezidentka Sanduová dříve uvedla, že za incidenty v Podněstří stojí podněsterské "proválečné frakce" a že útoky jsou pokusem o vyostření napětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hodnocení Sanduové plně sdílí, Moskva ale sdělila, že by se ráda vyhnula scénáři, kdy by byl moldavský separatistický region vtažen do dění na Ukrajině.

Rusko v Podněstří udržuje vojenský sbor, který čítá zhruba 1500 vojáků. Samotné Podněstří podle některých odhadů nyní disponuje zhruba 7500 vojáky. Armáda Moldavska pak čítá přibližně 5000 až 7500 aktivních vojáků a asi 65.000 až 70.000 záložníků.