Šéf diplomacie chce společné stanovisko ústavních činitelů k Číně

Praha - Na stanovisku k dopisu čínského velvyslanectví kvůli tchajwanské misi senátorů by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měli shodnout všichni ústavní činitelé. Ministr návrh připraví na jejich březnovou schůzku. Řekl to novinářům po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Podle něj by stanovisko mělo být dostatečně razantní. V opačném případě doporučí Senátu přijmout vlastní odmítavý postoj.

Petříček označil lednový dopis, v němž čínská ambasáda varovala Senát i české podnikatele před důsledky cesty na Tchaj-wan, za nestandardní. Vystrčil zopakoval, že dopis je výhrůžný až vyděračský a staví Česko do lokajské pozice.

Ministr požádal předsedu Senátu, aby horní komora uspořádala veřejné slyšení k česko-čínským vztahům. Podle Vystrčila by se mohlo konat do tří měsíců. O jeho přípravu chce požádat předsedu senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý).

Cestu na Tchaj-wan spolu s podnikateli plánoval Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), který koncem ledna náhle zemřel. Zatímco Fischerův výbor misi podpořil, Petříček cestu vedenou předsedou Senátu označil za "výjimečnou". Podle Vystrčila ji nedoporučil. Předseda horní komory uvedl, že o případném uskutečnění cesty se rozhodne až po schůzce s ústavními činiteli a poradě s odborníky. Řekl také, že nyní se cesty do východní Asie spíše ruší kvůli šíření koronaviru.