Šéf britské MI5: Írán se pokoušel o únosy a vraždy, Moskva o vyslání špionů

Londýn v mlze, Westminsterský most, Westminsterský palác, Big Ben - ilustrační foto

Londýn v mlze, Westminsterský most, Westminsterský palác, Big Ben - ilustrační foto ČTK/AP/Alastair Grant

Londýn - Londýn za poslední čtyři roky zabránil více než stovce pokusů Moskvy vyslat do Británie lidi, které Londýn považuje za špiony. Íránské tajné služby se zase nejméně v deseti případech pokusily o únos nebo vraždu britských občanů nebo lidí žijících v Británii, které považovaly za hrozbu pro Teherán. Ve své výroční zprávě o bezpečnostních hrozbách to dnes uvedl šéf britské rozvědky MI5 Ken McCallum. Informovala o tom agentura Reuters a deník The Guardian.

Největší hrozbu pro Británii představuje Rusko, Čína a Írán, které při prosazování svých zájmů používají nátlak, zastrašování a násilí, uvedl šéf britské rozvědky. McCallum také varoval, že tyto tři země by si vzájemně mohly pomáhat, což by "znásobilo jejich sílu".

Špionážní schopnosti Ruska utrpěly od začátku války na Ukrajině "významnou strategickou ránu". Západní země v rámci protiruských sankcí vyhostily na 400 zaměstnanců ruských ambasád, z toho 23 jich muselo odjet z Británie. Od útoku nervově paralytickou látkou novičok v anglickém Salisbury na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v roce 2018 Londýn z důvodu národní bezpečnosti "zamítl více než 100 žádostí o diplomatická víza", řekl McCallum.

Moskva bez jakýchkoliv důkazů vydává "směsná prohlášení" o britských aktivitách, mezi něž šéf MI5 řadí i obvinění z nedávné sabotáže na plynovody Nord Stream na dně Baltského moře. Londýn již dříve toto obvinění označil za lživé. "Británie musí být připravena na ruskou agresi v příštích letech," dodal šéf MI5.

Íránský režim podle McCalluma od ledna čelí většímu tlaku než kdy dřív a íránské "agresivní tajné služby" byly velmi aktivní i v Británii. V Íránu vypukly masové protesty v polovině září po úmrtí 22leté Mahsy Amíníové, kterou zatkla mravnostní policie, údajně proto, že neměla správně nasazený hidžáb. Minulý týden si britské ministerstvo zahraničí předvolalo šéfa íránské diplomatické mise v Londýně kvůli údajnému vyhrožování novinářům v Británii ze strany íránských bezpečnostních služeb.

Čína má podle šéfa britské rozvědky dlouhodobý plán, který stojí zejména na snaze zastrašit čínskou diasporu v zahraničí a změnit celková pravidla diplomacie. "Snaží se získat pro spolupráci a ovlivňovat nejen prominentní poslance napříč politickým spektrem, ale i lidi na začátku kariéry ve veřejném životě" a postupně si je zavázat, míní McCallum.

Od roku 2017 rozvědka zabránila 37 pokusům o útok, které byly v pokročilé fázi příprav, z toho osmi loni. Tři čtvrtiny útoků chystaly islámští extrémisté, zbytou čtvrtinu připravovali lidé vedení krajně pravicovou ideologií, uvedl McCallum.