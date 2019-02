San Francisco - Generální ředitel amerického výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk čelí obvinění z pohrdání soudem. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tvrdí, že Musk nedávnou zprávou na twitteru porušil loňskou dohodu o urovnání její žaloby. Akcie Tesly v reakci na toto obvinění oslabily o zhruba pět procent.

Musk se v rámci dohody o urovnání zavázal, že nebude na twitteru zveřejňovat informace s možným dopadem na akciový trh, pokud nejprve nedostane souhlas hlavního právníka Tesly. Podle burzovní komise tento závazek porušil minulý týden tweetem o předpokládaném objemu výroby Tesly v letošním roce.

Musk v tomto tweetu napsal, že "Tesla v roce 2011 vyrobila 0 vozů, ale vyrobí kolem 500.000 vozů v roce 2019". Podle komise Musk před zveřejněním tohoto tweetu nezískal potřebné svolení. Zveřejněný tweet byl nepřesný a Musk po několika hodinách vydal další, ve kterém na chybu upozornil. Vysvětlil, že měl na mysli, že tempo týdenní výroby Tesly do konce letošního roku dosáhne takové úrovně, že v přepočtu na celý jeden rok by produkce činila 500.000 vozů, píše list Financial Times.

"Soudce má značnou volnost při výběru postihu," uvedl podle listu profesor práva Carl Tobias z Richmondské univerzity. Dodal, že soud by mohl například zrušit dohodu o urovnání žaloby, zakázat Muskovi práci v Tesle nebo ho dokonce poslat do vězení.

Musk v srpnu překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování a že by za akcie podniku nabídl částku výrazně převyšující jejich tehdejší tržní hodnotu. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla.

Burzovní komise následně podala žalobu, ve které uvedla, že výrok o převzetí Tesly a stažení akcií z burzy neměl reálný základ, byl nepravdivý a zavádějící, vedl k chaosu na akciovém trhu a poškodil investory. Krátce nato se komise s Teslou a Muskem dohodla na urovnání obvinění. Tesla a Musk museli každý zaplatit 20 milionů dolarů (přes 450 milionů Kč) a Musk byl mimo jiné nucen přistoupit na to, že alespoň na tři roky odstoupí z funkce předsedy správní rady Tesly. Generálním ředitelem ale mohl zůstat.