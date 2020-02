Šéf Amazonu dá na boj s klimatickými změnami 229 miliard Kč

New York - Zakladatel a šéf společnosti Amazon Jeff Bezos poskytne na boj s klimatickými změnami deset miliard dolarů (229 miliard Kč). O peníze, které vloží do fondu s názvem Bezos Earth Fund, budou moci od letošního léta žádat vědci, aktivisté a nevládní organizace, které se snaží o ochranu "přirozeného světa".

"Klimatická změna je největší hrozbou pro naši planetu," napsal Bezos v příspěvku na instagramu. "Můžeme Zemi zachránit. Bude třeba kolektivní akce velkých firem, malých firem, národních států, globálních organizací a jednotlivců," dodal.

Bezos je podle žebříčku magazínu Forbes se 131 miliardami dolarů (tři biliony korun) nejbohatším člověkem na světě. Není ovšem prvním, který se pustil do boje proti klimatickým změnám. V minulosti nemalé prostředky na ochranu životního prostředí poskytli i miliardáři Bill Gates, Michael Bloomberg či Tom Steyer.

Loni Bezos oznámil, že chce, aby jeho společnost Amazon do roku 2040 dosáhla uhlíkové neutrality.

Pracovníci společnosti, kteří se sdružili do skupiny Zaměstnanci Amazonu za klimatickou spravedlnost, dnes Bezosovu iniciativu přivítali, zároveň ale kritizovali, že aktivity společnosti ke klimatickým změnám přispívají. "Tleskáme filantropii Jeffa Bezose, ale jedna ruka nemůže dávat to, co druhá bere," napsala skupina v prohlášení zveřejněném na twitteru.