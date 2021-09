Seemanová vyrovnala na stovce rekord a s Ironem poplave play off ISL

Neapol - Plavkyně Barbora Seemanová patřila mezi nejvýraznější postavy maďarského týmu Iron v úspěšném boji o play off mezinárodní ligy ISL. Při utkání čtyř týmů o dvě postupová místa vyhrála česká kraulařka v krátkém bazénu v Neapoli dvoustovku, na níž je v dlouhém bazénu mistryní Evropy, a v závodu na 100 metrů vyrovnala časem 52,31 svůj český rekord z neděle.

Seemanová během celého utkání nasbírala 34 bodů, dařilo se jí i ve smíšené polohové štafetě. Na stovce jednadvacetiletá rodačka z Prahy skončila třetí při vítězství nizozemské parťačky Ranomi Kromowidjojové (51,85). Na své parádní trati 200 metrů nedala soupeřkám šanci a v cíli byla téměř o sekundu rychlejší než druhá Leah Nealeová z celku DC Trident. Seemanová vyhrála výkonem 1:53,97.

S Ironem do osmičlenného play off postoupil dnes Trident, se soutěží se naopak loučí týmy NY Breakers a Toyko Frog Kings. Play off se uskuteční ve druhé polovině listopadu v Eindhovenu, kde je na programu šest utkání. Tamtéž soutěž 7. a 8. ledna i finálovým duelem vyvrcholí.