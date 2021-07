Seemanová na kraulařské padesátce na OH do semifinále nepostoupila

Tokio - Česká plavkyně Barbora Seemanová na olympijských hrách v Tokiu nepostoupila z rozplavby do semifinále kraulařské padesátky. S časem 24,92 sekundy skončila na 21. místě a za postupovou šestnáctkou zaostala o 15 setin. Jihoafričanka Tatjana Schoenmakerová vyhrála závod na 200 metrů prsa v novém světovém rekordu 2:18,95.

Jednadvacetiletá Seemanová, která drží český rekord časem 24,67 z květnového mistrovství Evropy v Budapešti, skončila v předposlední desáté rozplavbě sedmá a byla v té chvíli celkově čtrnáctá. Kompletní závěrečná sedmička plavkyň ale byla rychlejší.

Pro Seemanovou to byl v Tokiu start ve čtvrté disciplíně. Na kraulařské dvoustovce skončila při prvním finálovém startu českého plavce pod pěti kruhy po 21 letech šestá. Na stovce volný způsob skončila v rozplavbě na 21. místě a se štafetou na 4x100 metrů skončila na rovněž nepostupovém 14. místě.

Nový olympijský rekord 24,02 vytvořila právě v desáté rozplavbě se Seemanovou Australanka Emma McKeonová. O tři setiny překonala výkon Nizozemky Ranomi Kromowidjojové z Londýna z roku 2012.

Schoenmakerová triumfovala na 200 m prsa ve světovém rekordu

Jihoafrická plavkyně Tatjana Schoenmakerová vyhrála na olympijských hrách v Tokiu závod na 200 metrů prsa v novém světovém rekordu 2:18,95 před Američankami Lilly Kingovou a Annie Lazorovou. Čtyřiadvacetiletá stříbrná medailista z prsařské stovky překonala o 16 setin sekundy výkon Dánky Rikke Möller Pedersenové z mistrovství světa v Barceloně v roce 2013.

Kraulařskou stovku ovládla Australanka Emma Keonová a získala v Tokiu druhé zlato a celkově už čtvrtou medaili. Druhý triumf oslavil na hrách také Rus Jevgenij Rylov, jenž vyhrál znakařskou dvoustovku. Číňan plavec Wang Šun triumfoval v polohovém závodě na 200 metrů a vylepšil bronz z Ria de Janeiro.

Schoenmakerová vytvořila první plavecký individuální světový rekord tokijské olympiády. Už ve středeční rozplavbě zaplavala nové olympijské maximum 2:19,16 a nyní přidala další zlepšení.

"Vůbec jsem to nečekala. Lepší to být nemohlo. Ještě si to ani pořádně neuvědomuji, možná zítra," řekla Schoenmakerová, pro kterou bylo před olympiádou jediným úspěchem na světové scéně stříbro právě na prsařské dvoustovce z předloňského MS v korejském Kwangdžu.

Jednalo se o třetí světový rekord v plavání v Tokiu. O první dva se postaraly dvě ženské štafety - Australanky na 4x100 metrů volný způsob a Číňanky na 4x200 metrů volný způsob.

Schoenmakerová předčila o 97 setin sekundy obhájkyni triumfu z Ria de Janeiro Kingovou, která za ní skončila i na poloviční trati a brala bronz. Celkem to byl pro Kingovou čtvrtý cenný kov pod pěti kruhy. Šestadvacetiletá Lazorová dosáhla třetím místem na první medaili ve světové konkurenci.

Sedmadvacetiletá McKeonová časem 51,96 opět posunula olympijský rekord, který stanovila ve středeční rozplavbě (52,13). "Nemůžu tomu uvěřit, že mám zlato. Nikdy jsem na olympiádě a na mistrovství světa individuální titul nezískala. O tom olympiáda je, snažit se dostat na nejvyšší pozici na pódiu," prohlásila McKeonová, která se dostala pod 52 sekund jako druhá v historii po světové rekordmance Sarah Sjöströmové ze Švédska (51,71).

Na zlato pod pěti kruhy dosáhla potřetí, v neděli se štafetou na 4x100 metrů volný způsob obhájila triumf. V Tokiu získala i dva bronzy na motýlkářské stovce a v kraulařské štafetě na 4x200 metrů. Na kontě má už osm cenných kovů z olympiády.

Druhou Siobhán Haugheyovou z Hongkongu, která vytvořila nový asijský rekord a zopakovala stříbro z kraulařské dvoustovky, předčila o 31 setin sekundy. Třetí skončila Cate Campbellová, členka zlaté australské štafety na 4x100 metrů na své čtvrté olympiádě má také osmou medaili.

Čtyřiadvacetiletý Rylov vyhrál v olympijském rekordu 1:53,27, když o 14 setin sekundy překonal čas Brita Tylera Claryho z Londýna 2012. Navázal na úterní triumf na znakařské stovce a stejně jako na ní přerušil americkou nadvládu trvající od olympiády v roce 1996 v Atlantě.

Obhájce triumfu Ryan Murphy skončil druhý o 88 setin sekundy, bronz získal Brit Luke Greenbank. Od triumfu Španěla Martína Lópeze-Zubera v Barceloně v roce 1992 triumfovali na znakařské dvoustovce postupně Brad Bridgewater, Lenny Krayzelburg, Aaron Peirsol, Ryan Lochte, Tyler Clary a Murphy.

Po porážce Murphy čelil dotazu, zda může konec americké dominance souviset s dopingovými hříchy Ruska, jehož sportovci po trestu startují jako neutrální. "Mám patnáct myšlenek a třináct z nich by mě dostalo do velkého průšvihu. Snažím se tím nenechat pohltit. Je to velká psychická zátěž po celý rok, že plavu v závodě, který pravděpodobně není čistý. Ale tak to je," prohlásil Murphy.

Na tiskové konferenci Rylovovi i Greenbackovi pogratuloval a řekl, že mluví o dopingu. "Mým záměrem není vznášet žádná obvinění. Gratulace Lukeovi a Jevgenijovi. Odvedli neuvěřitelnou práci, oba jsou velmi talentovaní plavci. Ale věřím tomu, že doping v plavání stále existuje, tak to je," dodal Murphy.

Rylov prohlásil, že podporuje čistý sport a Murphyho slova ho překvapila. "Podstupuji stále dopingové testy. Nedokázal bych si odpustit, kdybych si něco vzal. Nevím, jak na to reagovat. Nebyl jsem z ničeho obviněný," podotkl Rylov.

Sedmadvacetiletý Wang Šun vyhrál v asijském rekordu 1:55,00. Druhý Brit Duncan Scott, který už má z Tokia zlato a dvě stříbra, zaostal o 28 seti. Z bronzu se radoval Švýcar Jérémy Desplanches. O pět setin sekundy za ním skončil na čtvrtém místě domácí Daija Seto, úřadující mistr světa. Nevylepšil si tak náladu medailí poté, co v polohovce na 400 metrů i na motýlkářské dvoustovce nepostoupil do finále.

V semifinále na motýlkářské stovce padl dvakrát olympijský rekord. V tom prvním Maďar Kristóf Milák časem 50,31 o osm setin překonal výkony Josepha Schoolinga ze Singapuru z roku 2016 a Američana Caeleba Dressela ze čtvrteční rozplavby. V druhém semifinále si vzal rekord zpátky Dressel výkonem 49,71. Za vlastním světovým rekordem z mistrovství světa z roku 2019 zaostal o 21 setin.

Výsledky plavání na OH v Tokiu

Muži:

200 m znak: 1. Rylov (Rus.) 1:53,27, 2. Murphy (USA) 1:54,15, 3. Greenbank (Brit.) 1:54,72, 4. Mefford (USA) 1:55,49, 5. Telegdy (Maď.) 1:56,15, 6. Kawecki (Pol.) 1:56,39, 7. Irie (Jap.) 1:57,32, 8. García (Šp.) 1:59,06.

200 m pol. z.: 1. Wang Šun (Čína) 1:55,00, 2. Scott (Brit.) 1:55,28, 3. Deplanches (Švýc.) 1:56,17, 4. Seto (Jap.) 1:56,22, 5. Andrew (USA) 1:57,31, 6. Hagino (Jap.) 1:57,49, 7. Cseh (Maď.) 1:57,68, 8. Clareburt (N. Zél.) 1:57,70.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. McKeonová (Austr.) 51,96, 2. Haugheyová (Hong.) 52,27, 3. C. Campbellová (Austr.) 52,52, 4. Oleksiaková (Kan.) 52,59, 5. Sjöströmová (Švéd.) 52,68, 6. Heemskerková (Niz.) 52,79, 7. Hopkinová (Brit.) 52,83, 8. Weitzeilová (USA) 53,23.

200 m prsa: 1. Schoenmakerová (JAR) 2:18,95 - světový rekord, 2. Kingová 2:19,92, 3. Lazorová (obě USA) 2:20,84, 4. Čikunovová (Rus.) 2:20,88, 5. Corbettová (JAR) 2:22,06, 6. Renshawová 2:22,65, 7. Woodová (obě Brit.) 2:23,72, 8. Lecluyseová (Belg.) 2:24,57.