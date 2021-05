Seemanová na kraulařské padesátce na ME opět překonala český rekord a byla osmá

Budapešť - Plavkyně Barbora Seemanová překonala na mistrovství Evropy v Budapešti i ve svém třetím představení na kraulařské padesátce vlastní český rekord. Jednadvacetiletá olympionička doplavala ve finále osmá v čase 24,67.

Seemanová na trati 50 m volný způsob postupně vylepšila vlastní rekord 25,06 z července 2017 o 39 setin sekundy. V pondělních rozplavbách zaplavala čas 24,93. Díky zlepšení na 24,69 pak jako poslední osmá proklouzla ze semifinále a splnila i olympijský limit a dnes ze svého maxima ubrala ještě dvě setiny.

"Na začátek bych řekla, že docela dobré. Je hezké si to takhle zase trošičku posunout. Bylo to hrozně krátké. Ty první dvě padesátky se mi jely super a i tahle se mi jela super. Ale tato padesátka mi přišla extrémně krátká, jako by to byla třeba dvacítka," řekla Seemanová Radiožurnálu.

Zvědavá byla, zda se jí povedl dohmat. "Věděla jsem, že ho chci zlepšit, což se mi, doufám, povedlo. Uvidíme na analýze. Jinak jsem měla za úkol jet co nejrychleji jako předtím, a povedlo se mi to," dodala. Českou naději čekají v Budapešti ještě další tři individuální starty na kraulařských tratích 100, 200 a 400 metrů.

Pro zlato si doplavala v čase 23,97 olympijská vítězka na této trati z OH v Londýně 2012 Ranomi Kromowidjojová. S odstupem rovných dvou desetin na třicetiletou Nizozemku se o stříbro podělily Dánka Pernille Blumeová a Polka Katarzyna Wasicková.

Na finále ve znakařském sprintu nedosáhla Simona Kubová, jež v semifinále obsadila v čase 28,52 patnácté místo. Devětadvacetiletá olympionička večer zpomalila oproti dopoledním rozplavbám, v nichž byla výkonem 28,30 dvanáctá. Na postup do finálové osmičky bylo potřeba atakovat čas rovných 28 sekund.

"Jsem ráda, že jsem se tento rok dokázala zlepšit o čtyři desetiny. Ten čas je, myslím, kvalitní. Moc se mi nedařila 'chytit' voda. Teď odpoledne jsem si myslela, že plavu o trochu rychleji, ale je to prostě padesátka, a to je buď anebo," uvedla Kubová, jejíž hlavní distancí bude olympijská stovka.

Těsně za postupem do semifinále zůstali na motýlkářské dvoustovce Ondřej Gemov a Adam Hlobeň. Gemov obsadil časem 1:58,19 devatenácté místo a je prvním náhradníkem, Hlobeň skončil na 21. místě (1:58,57).

Třetí český motýlkář Sebastian Luňák byl na dvoustovce devětadvacátý. Jan Micka obsadil v rozplavbě na 1500 metrů volný způsob výkonem 15:28,10 minuty 14. místo a na finálovou osmičku nestačil. Kristýna Horská skončila na prsařské stovce čtyřicátá.

Také v druhý den na ME padl světový rekord a znovu se o něj postaral ruský znakař Kliment Kolesnikov. Poté, co v pondělí zaplaval na 50 m rekordní čas v semifinále, vylepšil dnes vlastní maximum o 13 setin a doplaval si pro zlato v čase 23,80. Na prsařské stovce zvítězil britský favorit Adam Peaty a získal již 13. evropský titul v dlouhém bazénu.

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Budapešti: Muži: 100 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 57,66, 2. Kamminga (Niz.) 58,10, 3. Wilby (Brit.) 58,58, ...v rozplavbách 41. Zábojník 1:01,84, 42. Chrápavý (oba ČR) 1:01,87. 50 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 23,80 - světový rekord, 2. Glinta (Rum.) 24,42, 3. 3. González de Oliveira (Šp.) 24,47, ...v rozplavbách 17. Čejka 25,29, 21. Franta 25,42, 52. Ludvík (všichni ČR) 27,27. Ženy: 50 m v. zp.: 1. Kromowidjojová (Niz.) 23,97, 2. Blumeová (Dán.) a Wasicková (Pol.) obě 24,17, ...8. Seemanová (ČR) 24,67 - český rekord. 800 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 8:20,23, 2. Kirpičnikovová 8:21,86, 3. Jegorovová (obě Rus.) 8:26,56. 100 m mot.: 1. Ntuntunakiová (Řec.) a Wattelová (Fr.) obě 57,37, 3. Hanssonová (Švéd.) 57,56, ...v rozplavbách 25. Janíčková (ČR) 1:00,11. Smíšená štafeta 4x200 m v. zp.: 1. Británie (Dean, Guy, Woodová, Andersonová) 7:26,67, 2. Itálie 7:29,35, 3. Rusko 7:31,54. Semifinále s českou účastí: 50 m znak: 1. Dawsonová (Brit.) 27,19, ...15. Kubová (ČR) 28,52.