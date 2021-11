Seemanová je favoritkou ME v krátkém bazénu, řada soupeřek nepřijela

Kazaň/Praha - Úřadující evropská šampionka Barbora Seemanová bude na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které začne v úterý v Kazani, největší favoritkou závodu na 200 metrů volný způsob. Řada jejích konkurentek na šampionát do Ruska nepřijela. Z finalistek květnového ME je ve startovní listině jen Slovinka Katja Fainová, která v Budapešti skončila šestá. Vedle Seemanové bude v Kazani závodit dalších deset českých plavců.

Seemanová po šestém místě na olympijských hrách skočila do krátkého bazénu při závodech International Swimming League (ISL) v Neapoli, kde na různých tratích několikrát překonala vlastní české rekordy. "Cítím se na finále. Měla bych se dostat do finále a tam budu samozřejmě bojovat o medaile. Nedám to holkám zadarmo," řekla minulý týden, kdy ještě neznala seznam přihlášených.

Mezi nimi podle očekávání chybí italská hvězda Federica Pellegriniová, která ukončuje kariéru a už závodí jen v ISL. Nestartuje ani bronzová medailistka z Budapešti Freya Andersonová, protože Britové výpravu do Kazaně vůbec neposlali. Jednadvacetiletá Češka má díky českému rekordu 1:53,31 na dvoustovce jednoznačně nejrychlejší kvalifikační čas. Další v pořadí, Nizozemka Marrit Steenbergenová, má výkon o více než sedm desetin pomalejší.

Ještě před dvoustovkou, jejíž finále je na programu v závěrečný den šampionátu 7. listopadu, bude Seemanová závodit na padesátce a stovce. Na druhé jmenované trati byla na jaře na "velkém" šampionátu v Budapešti sedmá. Žádná z jejích tehdejších přemožitelek do Kazaně nepřijela, ale favoritkou bude švédská hvězda Sarah Sjöströmová, která může přidat k dosavadním 20 medailím z ME v krátkém bazénu další. Seemanová má třetí vstupní čas.

Do finále by se ráda znovu dostala její tréninková kolegyně Kristýna Horská. Papírově nejlepší vyhlídky má na prsařské dvoustovce, kde má čtvrtý čas. Na hraně finálové osmičky by se měla pohybovat v polohových závodech na 200 a 400 metrů. V nabité olympijské sezoně, v níž plavce ještě čeká v prosinci MS v krátkém bazénu, tentokrát nebude závodit maďarská favoritka Katinka Hosszúová. Ta od roku 2015 vyhrála na ME v krátkém bazénu třikrát za sebou všechny polohovky a celkem má z této akce dvacet zlatých medailí.

Pátá místa na všech třech znakařských tratích z roku 2019 bude obhajovat Simona Kubová. Třicetiletá plavkyně, která se chystá ukončit kariéru, za tehdejšími časy letos zatím zaostává, ale v průběhu podzimu se její výkonnost zlepšuje.

Vedle trojice žen bude závodit také osmička mužů. Nejsou v ní olympionici Jan Čejka a Jan Micka. Předloňský juniorský mistr světa na 50 metrů znak Čejka se rozhodl evropský šampionát vynechat, protože se soustředí na další vrcholné akce. Kraulařský vytrvalec Micka v nevydařené sezoně nesplnil limit. Nejzkušenějším mužem v týmu tak bude jednatřicetiletý Jan Šefl, jenž se vedle závodů na 50 a 100 metrů motýlek nominoval také do polohového závodu na 100 metrů.

Nominace ČR na ME v krátkém bazénu:

Muži: Filip Chrápavý (50, 100 a 200 m prsa),Tomáš Franta (50, 100 a 200 m znak), Ondřej Gemov (400 m v. zp., 200 m mot.), David Koutný (400, 800 a 1500 m v. zp., 200 m mot.), Sebastian Luňák (50, 100 a 200 m mot., 400 m pol. záv.), Vojtěch Netrh (50, 100 a 200 m prsa), Jan Šefl (50 a 100 m mot., 100 m pol. záv.), Matěj Zábojník (50, 100 a 200 m prsa).

Ženy: Kristýna Horská (200 m prsa, 200 a 400 m pol. záv.), Simona Kubová (50, 100 a 200 m znak), Barbora Seemanová (50, 100 a 200 m v. zp.).