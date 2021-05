Seemanová bude na ME bojovat o medaili na kraulové dvoustovce

Budapešť - Plavkyně Barbora Seemanová dnes na mistrovství Evropy v Budapešti zabojuje o medaili v závodě na 200 metrů volný způsob. Jednadvacetiletá olympionička se na své parádní trati pasovala do role jedné z favoritek poté, co v rozplavbách ani v semifinále nenašla přemožitelku. Do finále, které je na programu od 19:02, postoupila časem 1:57,20 a od vlastního českého rekordu ji dělilo 24 setin.

V rolích náhradníků budou finále znakařské stovky sledovat Jan Čejka a Tomáš Franta. Čejka v semifinále překonal výkonem 54,03 český rekord svého reprezentačního kolegy, stačilo mu to ale jen na deváté místo. Franta, který časem 54,21 za svým předchozím maximem o pět setin zaostal, byl desátý.

V dopoledních rozplavbách se dnes v Budapešti představí Jakub Štembert a Adam Hlobeň na kraulařské dvoustovce, Kristýna Horská na 200 m prsa, 50 m motýlek poplavou Sebastian Luňák a Jan Šefl, znakařská stovka čeká Simonu Kubovou. O finále bude usilovat polohová štafeta na 4x100 m.