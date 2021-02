Seehofer se ohradil vůči kritice EU za kontroly na hranicích s ČR

Berlín - Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer se ostře ohradil vůči kritice Bruselu v souvislosti s kontrolami na hranicích s Českem a Rakouskem, které Německo zavádí kvůli nepříznivé epidemické situaci v obou sousedních zemích. Evropské komisi naopak Seehofer vyčetl, že selhala při shánění covidových vakcín.

"To už stačilo! Evropská komise udělala při obstarávání vakcín v minulém měsíci chyb dost," uvedl Seehofer v dnešním vydání bulvárního deníku Bild. "Na hranicích s Českem a Rakouskem bojujeme proti zmutovanému viru. Evropská komise by nás měla podporovat a ne nám lacinými radami házet klacky pod nohy," dodal.

Německo v pátek zařadilo Českou republiku na seznam oblastí s vysokým výskytem mutací koronaviru. Od neděle, kdy rozhodnutí vstoupí v platnost, proto budou na hranicích obou zemí obnoveny stálé hraniční kontroly a zpřísní se podmínky pro vstup do země. Sasko kvůli tomu každodenní přeshraniční dojíždění za prací umožní jen zdravotníkům a pracovníkům v zemědělství, Bavorsko zatím českým pendlerům dojíždění nezakazuje.

Restrikce pro vstup do Německa se týkají také obyvatel velké části rakouského Tyrolska, které se potýká s šířením nakažlivější "jihoafrické" mutace koronaviru. Tyrolský hejtman Günther Platter vyjádřil rozladění nad tím, že Německo pro tyrolské pendlery nestanovilo žádné výjimky. Podle něj to znemožní tisícům lidí dojíždět za prací do Bavorska.

V reakci na tato opatření vyzvala Evropská komise podle agentury DPA Německo, aby pro pendlery stanovilo výjimky. Mluvčí EK v této věci připomněl, že členské státy se teprve nedávno dohodly na společných doporučeních pro cestování v době pandemie covidu-19. Uvedl, že by očekával, že v souladu s tím budou všechny země jednat.

Zařazení Česka na seznam oblastí s vysokým výskytem mutací koronaviru znamená, že letečtí, autobusoví či železniční dopravci již nebudou smět dopravovat pasažéry z Česka do Německa. Zákaz se nevztahuje na německé občany a cizince, kteří v Německu žijí. Padne rovněž výjimka pro tranzitní cestující, kteří dosud mohli Německem projet bez testu. Bez testu se neobejdou ani dopravci zboží, kteří dosud rozbor nepotřebovali žádný. Po příjezdu z Česka do Německa bude kromě některých výjimek navíc nutné nastoupit do karantény, jako tomu bylo již nyní.

V zemích EU se očkování proti covidu-19 rozběhlo pomaleji než ve Spojených státech, Británii či Izraeli. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tento týden připustila nedostatky a uvedla, že komise nebyla dost rychlá při schvalování vakcín a příliš věřila rychlosti jejich velkovýroby.