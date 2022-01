Sedmý díl série Mission: Impossible půjde do kin až příští rok, osmý v roce 2024

Washington - Sedmé a osmé pokračování série akčních filmů Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli čeká další zpoždění. Kvůli pandemii se sedmý díl dostane do kin místo letošního podzimu až v létě příštího roku, následující díl pak přijde o téměř další rok později, oznámily dnes produkční společnosti Paramount Pictures a Skydance.

Uvedení sedmého dílu série přitom již producenti jednou odložili: nový termín byl plánován na letošní září. Místo toho se film má v kinech objevit až od 14. července 2023. Navazující osmý díl pak bude možné zhlédnout v kinech od 28. června následujícího roku.

"Po pečlivém zvážení se Paramount Pictures a Skydance rozhodly odložit termíny uvedení Mission: Impossible 7 a 8 v reakci na zpoždění způsobená nynější pandemií," stojí v prohlášení firem.

Produkční společnosti a velké řetězce kin se snaží již téměř dva roky odhadnout, kdy pandemie koronaviru dostatečně poleví, aby se lidé mohli začít vracet ve velkých počtech do kinosálů. Zpoždění se v poslední době dotklo řady populárních titulů, například nové bondovky Není čas zemřít (No Time to Die). Ta měla nakonec premiéru loni v září, ačkoli původní termín byl duben 2020.