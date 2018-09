Brno - Sedm politických stran a hnutí nedodrželo pravidla financování volební kampaně v souvislosti s loňskými volbami do Poslanecké sněmovny. Ve zprávě to uvedl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Tři z nich pokutoval částkami 35.000, 15.000 a 10.000 korun, zbytek napomenul. Člen vedení úřadu Tomáš Hudeček ČTK řekl, že mezi chybujícími není žádná parlamentní strana. Celkem 109 politických stran a hnutí porušilo podle prověrky výročních zpráv za loňský rok pravidla hospodaření. Registrovaných je 235 stran.

Strany a hnutí, které se říjnových voleb zúčastnily, měly nejpozději do 22. ledna letošního roku zveřejnit a předložit úřadu zprávu o financování volební kampaně a veškeré účetnictví týkající se této kampaně. Ve čtyřech případech má úřad za prokázané, že subjekt v zákonné lhůtě nezaslal veškeré účetnictví kampaně, ale předložil ho až po výzvě. V takových případech úřad udělil napomenutí.

V jednom případě hnutí tři dny před volbami nezveřejnilo na internetových stránkách v zákonem požadovaném formátu údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na kampaň, případně poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. Nezveřejnilo to ani na výzvu a úřadu nedoručilo zprávu o financování kampaně ani účetnictví. Dostalo za to pokutu 35.000 korun.

V dalším případě úřad nedostal volební účetnictví, a proto subjekt pokutoval 15.000 korunami, v posledním případě byla zpráva vypracovaná na neplatném formuláři. Úřad na to sice uskupení upozornil, ale do dnešního dne na to nereagoval, proto dostal pokutu 10.000 korun.

Ve všech případech rozhodl úřad o sankci formou příkazu. Proti němu mohou subjekty podat odpor, čímž zruší rozhodnutí a povede to k zahájení obvyklého správního řízení.

Pravidla hospodaření porušilo 109 stran z 235 registrovaných

Celkem 109 politických stran a hnutí porušilo podle prověrky výročních zpráv za loňský rok pravidla hospodaření. Registrovaných je 235 stran. Oznámil to dnes v tiskové zprávě Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ze stran, které chybovaly, udělil 67 subjektům úřad pokuty od 3000 do 30.000 korun, celkem za 1,19 milionu. V 16 případech zvolil jen napomenutí a u 26 stran už dříve soud pozastavil činnost a jednu rozpustil. Mezi pokutovanými není žádná z parlamentních stran, řekl ČTK člen vedení úřadu Tomáš Hudeček. Strany měly výroční zprávu za loňský rok předložit do dubna.

Strany a hnutí chybovaly třeba v tom, že nepředložily v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu, neodstranily ve stanovené lhůtě nedostatky, neoznámily úřadu adresu internetových stránek, na kterých je zpřístupněný přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, nebo se dopustily více přestupků současně.

Úřad vydal sankce příkazem. Proti rozhodnutí ve formě příkazu mohou strany a hnutí podat do osmi dní od doručení odpor. Pokud ho podají, znamenalo by to zrušení příkazu a projednání věci v běžném správním řízení.