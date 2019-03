Praha - Při akci Vlajka pro Tibet vyvěsí přes sedm stovek měst, městských částí a obcí tibetskou vlajku při příležitosti 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Do akce se v poslední dnech zapojují i některé další úřady nebo desítky škol. Uvedl to spolek Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. Dnes odpoledne se také koná před čínským velvyslanectvím v Praze shromáždění Hlas pro Tibet proti násilné převýchově tibetských dětí čínským režimem.

K akci Vlajka pro Tibet se podle spolku připojí úřady 748 obcí, měst, městských částí i krajů. Loni bylo účastníků méně, akci tehdy podpořilo 737 radnic, obecních úřadů a hejtmanství. Poprvé se letos k akci přidají například obce Bernartice, Sloup v Čechách nebo Hamry.

Úřady a školy v Česku začaly s vyvěšováním tibetských vlajek již v pátek. Vlajky vyvěsí mimo jiné vedení pěti krajů a po čtyřech letech se do akce zapojí i pražský magistrát.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let minulého století v západní Evropě s cílem, poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Akce také připomíná 80.000 obětí potlačeného povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Kořeny povstání sahají do počátku 50. let, kdy armáda komunistické Číny vnikla na tibetské území a zabrala jej. Česko se ke světové akci na podporu Tibetu aktivně připojilo poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.