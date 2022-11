Sedm lyžařských areálů v Beskydech bude poprvé nabízet společný skipas

Frýdek-Místek - Sedm lyžařských areálů v Beskydech bude v letošní sezoně poprvé nabízet společný skipas. Bude platit osm dní, během nichž lidé budou moci lyžovat v libovolných čtyřech dnech, které nemusí jít v řadě za sebou. Skipas na čtyři dny pro dospělé přijde na 2240 korun, junioři od 11 do 18 let a senioři zaplatí 1860 korun a děti do deseti let 930 korun. ČTK to dnes za Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko sdělila Eva Kijonková.

Do nabídky společného skipasu se zapojily v Moravskoslezském kraji dva areály v Bílé na Frýdecko-Místecku - Ski Bílá a Ski areál Mezivodí - a pět v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Jde o Skicentrum Kohútka v Novém Hrozenkově, Skiareál Karolinka a tři střediska ve Velkých Karlovicích: Ski areál Jezerné, sjezdovku Horal Resortu Valachy a Ski areál Synot na Kyčerce.

"Skipas platí v rozmezí osmi dní, a to i na celodenní a noční lyžování. Lidé si ho mohou koupit, když se ubytují v některém z hotelů nebo penzionů, které jsou zapojeny do tohoto projektu. Takových ubytovatelů bude postupně přirozeně přibývat," uvedla ředitelka destinačního managementu Monika Konvičná.

Výhody beskydského skipasu mohou turisté kombinovat i s další asi stovkou zvýhodněných služeb, pokud si zdarma pořídí kartu Beskydy Valašsko Card. Na internetových stránkách beskydyportal.cz funguje i systém on-line rezervace ubytování, který je pro ubytované i ubytovatele zdarma a hoteliéři z něj neplatí ani žádnou provizi.

"Jde nám totiž i o to, aby beskydské hotely a resorty ani v současných složitých měsících neukončovaly provoz a nemizely z turistických map," uvedla Konvičná. Na portálu turisté najdou také náměty na trasy a tematické pobyty.