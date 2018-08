Dolní Kalná (Trutnovsko) - Sedm desítek majitelů a stovky příznivců užitkových vozů Škoda 1203 se sešly na 18. ročníku srazu majitelů těchto vozidel v autokempu v Dolní Kalné na Trutnovsku. Přijeli ze všech koutů České republiky, někteří i ze Slovenska, Německa, jeden dokonce ze Slovinska. Letos jich bylo víc než obvykle, řekl ČTK pořadatel akce Roman Jirouš.

"Vždycky se sjíždělo tak 50 aut a protočilo se tady 300 lidí. Už v pátek večer tady bylo asi 75 aut a přijížděla další," uvedl Jirouš.

Někteří majitelé aut si své vozy speciálně "vyšperkovali". K vidění byla pohřební auta i s rakvemi, v jednom seděla na místě spolujezdce kostra a na střeše mělo havrana. Sanitní vozidla zase byla vybavena majáky s houkačkami a zdravotnickými potřebami. Některá auta byla přetvořena na obytnou úpravu nebo servisní dílnu řemeslníků, přijely i hasičské vozy.

Video: Sraz dvanáctsettrojek v Dolní Kalné

25.08.2018, 15:51, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Účastníci se mohli už ráno zúčastnit burzy náhradních dílů. Po ní se vydali na spanilou jízdu do závodu Škoda Auto ve Vrchlabí, kde se auta kdysi vyráběla. Jiroušova firma v jejich produkci pokračovala i po ukončení sériové výroby až do konce minulého roku, ještě loni dodala dvě nová auta do zahraničí. V současnosti už se věnuje jen generálním opravám a výrobě karoserií a náhradních dílů. "Dost těchto aut je stále v Německu nebo v Holandsku, nějaké i v Polsku. Víme, že jedno stále jezdí v Litvě, kam stále posíláme díly," uvedl Jirouš.

Škoda 1203 se začala ve Vrchlabí vyrábět před 50 lety. Později byla výroba přenesena na Slovensko do Trnavy, kde skončila v roce 1997.

Takzvané dvanáctsettrojky byly v Československu velmi rozšířené a populární užitková vozidla jezdila v mnoha úpravách, například jako sanitky nebo pohřební vozy, ale i v provedení valník.