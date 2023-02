Sedlčany začaly zpracovávat dlouhodobý plán rozvoje města

V Sedlčanech začali radní v tomto volebním období zpracovávat dlouhodobý plán rozvoje města, aby mohli v budoucnu čerpat dotace na větší investice, uvedl v rozhovoru pro metropolitní televizi Praha TV starosta Ivan Janeček (Šance pro Sedlčany), který byl na podzim nově zvolen do vedení města. Nyní se zaměří na menší investiční akce, jako jsou opravy silnic a chodníků. Z minulého volebních období jim zbývá ještě doplatit projekty přivaděče vody z Benešova a autobusového terminálu, jehož realizace je ale spojena se soudními spory, které je třeba dořešit.

"My se teď zaměřujeme na to, abychom mohli čerpat dotace. Začali jsme zpracovávat konečně střednědobý až dlouhodobý plán rozvoje města, který nám do současnosti chyběl. A pak teprve můžeme začít s většími investicemi. Takže zatím se zaměříme na menší investiční věci. Potřebujeme opravit silnice, chodníky," řekl starosta. Během letošního roku by také chtěli připravit nějaký větší investiční projekt, který by se realizoval v následujícím období, dodal.