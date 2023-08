Sedlák vyléčil zranění z MS a těší se, jak potáhne Pardubice za úspěchem

Pardubice - Hokejisté Pardubic budou v extralize opět spoléhat na útočníka Lukáše Sedláka. Třicetiletý hráč, jenž byl po minulém ročníku vyhlášen Hokejistou sezony, doléčil zranění z mistrovství světa a těší se na start sezony. Věří, že Dynamo bude hrát znovu o nejvyšší mety a on k tomu pomůže svými výkony, řekl novinářům.

Zatímco v minulém ročníku naskočil do rozjetého vlaku poté, co ukončil angažmá v NHL a rozhodl se pro návrat domů v polovině prosince, tentokrát je před ním celá sezona. A Sedlák se na ni náležitě připravuje.

"Mám rád ten pocit, kdy už nemůžu, ale ještě musím bruslit. Jsem rád, když pak slezu z ledu a vím, že jsem udělal hodně dobré práce. Letos pro mě ta pauza nebyla tak dlouhá, za což jsem rád, protože to léto nikoho tolik nebaví a každý chce hrát," uvedl Sedlák. "Teď už navíc přicházejí i zápasy, což je to nejlepší. Tréninky jsou zábavné - někdy méně, jindy více - ale každý to dělá kvůli těm zápasům. A já se těším, až to všechno vypukne naplno."

V květnu měl patřit k tahounům českého týmu na mistrovství světa, ale kvůli zlomenině kosti v nártu zasáhl pouze do tří zápasů. Nyní už je v pořádku, jen ho mrzelo, že kvůli rekonvalescenci přišel o možnost věnovat se během letní pauzy dalším oblíbeným sportům.

"Měl jsem naplánovaný nějaký golf a podobné věci, ale muselo to jít stranou. Měsíc jsem nemohl dělat vůbec nic. Pak už jsem se začal rovnou připravovat, tak šly sportíky stranou. Ale příprava proběhla v pohodě. Nic mě neomezuje a vše se zahojilo," pochvaloval si Sedlák.

Sálá z něho energie a nadšení, že může být zase na ledě. "Baví mě hrát. Nemám zatím nic jiného než hokej. Baví mě být na ledě a užívat si to. Vím, že mám hodně štěstí, když můžu dělat něco, co mě baví a mám to jako práci. Ne každý to tak má, aby si mohl svou práci užívat tak, jak mohu já," uvedl.

Pardubický tým převzal po Radimu Rulíkovi nový kouč Václav Varaďa. "Zatím je těžké to hodnotit, ale nějaké změny samozřejmě jsou a je to všude vidět," řekl Sedlák. "Možná se i trošku nabízí srovnání s Johnem Tortorellou, pod nímž jsem také hrál. V tom, jak pan Varaďa vyžaduje detaily té hry. Ale to samé bylo už s panem Rulíkem. Myslím si však, že dnešní hokej se právě tímhle směrem ubírá, takže trenéři dávají na ty maličkosti pozor. Já neustále říkám, že to je pořád hokej a musíme hrát, ale ty malé detaily jsou důležité."

Už v minulé sezoně poutal velkou pozornost soupeřů a lze očekávat, že se při jeho dovednostech a stylu hry nic nezmění. "Vše se odvíjí od toho, jak budu hrát. Když si udržím výkonnost z minulé sezony, tak to bude stejné. Týmy soupeřů se vždy připravují na hráče, kteří dávají góly. Vím, že mě nečeká nic jednoduchého. Ale jsem na to připravený. Ne vždy je to příjemné, ale to je moje práce, abych se s tím vypořádal a byl dál produktivní. Byl tím hráčem, který strhne tým," prohlásil Sedlák.

"Věřím, že budeme hrát zase dobře, budou na nás fauly, z toho pak přesilovky. Nelze se moc ohlížet na to, zda na vás někdo visí, nebo ne," dodal.

Východočechy čeká nabitá sezona. Vedle extraligy budou reprezentovat český hokej v Lize mistrů a na tradičním Spenglerově poháru v Davosu. "Na Ligu mistrů se hrozně těším, protože porovnání na mezinárodní scéně s týmy, proti nimž pak v sezoně normálně nehrajete, bude pro nás super. A myslím, že nám to může pomoct i do sezony. To tempo bude přece jen rychlejší a bude to celkově trošku jiný hokej," přemítal Sedlák.

Je rád, že soutěž si postupně získala kredit, účast v ní už není pro kluby na obtíž jako dříve. "Do každého zápasu půjdeme s tím, že chceme vyhrát. Dříve se tam třeba posílali junioři, ale teď je to jiné. Jsem rád, že se to změnilo. Pro všechny kluky to bude zase krok dál, který nás může o něco posunout."

Už tak náročné soutěžní období by si Sedlák rád prodloužil ještě o MS v Praze. "Je to samozřejmě jeden z osobních cílů, ale takový cíl má asi dalších sto kluků. Každý hráč se chce dostat na mistrovství světa. A možná ještě o to víc, že se bude hrát v Praze. Šampionát je ale ještě hodně daleko. Když budu mít výkonnost během sezony a trenéři mě budou k něčemu potřebovat, budu určitě rád. Vše se bude odvíjet od toho, jak budu hrát v sezoně. To je pro mě důležité," uvedl Sedlák.