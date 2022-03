Šedivý: Ukrajinská armáda má sílu se bránit, sílu zvrátit současný stav nemá

Praha - Ukrajinská armáda má sílu se bránit, nemá ale sílu zvrátit současný stav, domnívá se bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Nastat by podle něj musela její absolutní reorganizace, což v současné době nejspíš není realizovatelné, řekl ČTK. Vojenský analytik Jiří Vojáček se domnívá, že Rusko nedobude Kyjev ani Charkov, největší šance má v případě obleženého Mariupolu. Poukázal na značnou přesilu ruské armády, Ukrajina ale podle něj na obranu přístavního města nasadila nejodhodlanější jednotky.

Podle Šedivého ruská armáda po neúspěchu "bleskové války" připravuje další opatření pro opětovné "rozjetí" operací. Očekává, že několik dnů bude trvat obnova vojsk, doplnění munice i zajištění průzkumu na hlavních směrech. Doprovázet je bude "palebné zpracovávání bojiště", tedy palba na důležité cíle. "Souvisí s tím i pokus o narušení morálky civilních obyvatel. Střílí se do obytných čtvrtí, což je skutečně nelidské," zdůraznil.

Poté se podle něj Rusko pokusí ještě nejméně jednou zlomit odpor ukrajinské armády. "Pokud se jim to nepovede, a doufejme, že ne, tak budou mít asi poměrně velký problém, jak tuto válku ukončit," dodal. Varoval před nebezpečím obklíčení ukrajinské armády "v kapsách" na severovýchodě. Pokud by se tak stalo, do krize by se naopak nejspíš dostala Ukrajina.

Ukrajinská armáda má podle něj sílu na to, aby se mohla bránit, nemá ale sílu zvrátit současný stav. K tomu by potřebovala absolutní reorganizaci a přezbrojení, což v současné době nejspíš není realizovatelné. Za určitých podmínek ale může alespoň na hlavních směrech udržovat frontu. Válku by pak vyřešila mírová jednání

Ruské síly podle Vojáčka nesplní původní cíl a nedobudou Kyjev a pravděpodobně ani Charkov. Největší šance mají na ovládnutí Mariupolu, jehož obsazení by znamenalo vytvoření pozemního koridoru mezi Krymem a samozvanými proruskými republikami na východě Ukrajiny. Vojáček poukázal na značné síly, které Rusko u tohoto města nasadilo, ale i na "nejzarytější jednotky", které naopak na obranu vyčlenila Ukrajina.

Pokud by se Rusku Mariupol dobýt nepodařilo, nesplnilo by žádný ze svých strategických cílů a bylo by pro něj obtížné obhájit své pozice na mezinárodním i vnitřním poli, protože by se ukázala jeho slabost, řekl. "Potřebují alespoň nějaký vojenský úspěch, který by mohli doma prodat," uvedl. Obsazení Mariupolu by podle něj akcelerovalo mírová jednání. Zároveň by se ale na nich významně oslabila pozice Ukrajiny.

Ruská armáda se podle něj na Ukrajině "rozbila". Náprava bude Rusko stát mnoho peněz a trvat bude roky. Zmínil zprávy západních zpravodajských služeb o potížích ruské armády s logistikou. Zároveň ale poukázal na obrovské ruské skladové zásoby munice, kterou Rusko může Mariupol bombardovat několik měsíců. "Je otázka, kdo jim to bude obsluhovat. Podle zpráv, které unikají, bojeschopnost ruské armády rychle opadla a je to každým dnem horší a horší," poznamenal. Ale na ostřelování města podle něj ruské armádě stačí 20 děl a osádek pro ně..