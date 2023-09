Šebek vyzdvihl podporu ženských kolektivních sportů, její budoucnost je nejistá

Praha - Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek na dnešní konferenci o financování ženského sportu vyzdvihl úspěchy, které přináší projekt na podporu ženských kolektivních sportů s vidinou jejich účast na olympijských hrách. Nejrychleji se podle něj projevily v menších svazech, jako je ragby nebo pozemní hokej. Projekt ocenili i přítomní zástupci svazů. Jeho budoucnost je ale nejistá, NSA nedokáže plánovat s delším než ročním horizontem.

Projekt směřuje k OH 2028 v Los Angeles, v případě hokeje k ZOH 2026 v Miláně. Funguje druhým rokem, osm svazů si letos rozdělilo 150 milionů korun. "Mimo standardní financování NSA dává svazům prostředky na financování jejich ženského týmu. Pro některé menší svazy je podpora ženského týmu na úrovni dosavadní podpory celého svazu," přiblížil Šebek.

Zejména ve sportech, kde financování narostlo skokově, přišel efekt okamžitě. "Třeba v ragby a pozemním hokeji se výsledky objevily překvapivě brzy i pro sportovní svazy. Jsou ještě ve hře o Paříž. Projevilo se, že peníze umí tu kvalitu posouvat," poznamenal Šebek. Tým sedmičkového ragby si bronzem na Evropských hrách zajistil účast v dodatečné olympijské kvalifikaci. Pozemní hokejistky skončily druhé na ME druhé divize, díky čemuž budou hrát kvalifikaci o OH 2024 v lednu.

Generální sekretářka Českého svazu házené Šárka Drozdová považuje dotaci z tohoto programu za zásadní. "Mohli jsme založit další družstvo kadetek, začíná se to projevovat. Dorostenky se nám aktuálně kvalifikovaly na mistrovství světa a skončily dvanácté na mistrovství Evropy. Další věc, kterou si můžeme dovolit, bylo najmout si trenéry specialisty třeba pro brankářky, začalo se pracovat kondičně. Severské země a další země, které jsou úspěšnější, hodně jdou do kondice, což byl náš problém. Můžeme si dovolit zdravotní zabezpečení," řekla.

Ani Fotbalová asociace ČR (FAČR) by se bez těchto prostředků pro ženy neobešla. "Polovinu podpory dáváme do reprezentace, polovinu do klubů. Tam hradíme trenéry. Může nám to obrovsky pomoci v tom, abychom se v ženském fotbale dostali dále. Díky této podpoře můžeme realizovat projekty, na které by nám na FAČRu nezbyly peníze. Díky tomu můžeme být konkurenceschopní v Evropě. Ta je v ženském fotbale nejsilnější, proto je o to těžší se kvalifikovat na velké akce," řekl Erich Brabec, vedoucí úseku ženského fotbalu FAČR.

Hokejistky, které získaly bronzové medaile na posledních dvou MS, už mají jistou účast na zimních olympijských hrách v roce 2026. Svaz peníze z projektu NSA využívá na podporu mládeže. "Otevřeli jsme projekt futures U19 pro talentované holky, které mají ambici dostat se do týmu pro ZOH 2026. Bude sídlit v Holešovicích, je to ve spolupráci se Spartou. Druhý projekt je kategorie U15, které směřují na ZOH 2030," přiblížila předsedkyně komise ženského hokeje a manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.

Jak bude projekt pro ženské kolektivní sporty pokračovat, není jasné. "Nejsme schopni tomu dát dlouhodobou prognózu. Máme roční rozpočty. Ač bych rád přislíbil konkrétní částku na další období, nejsem toho schopen," posteskl si Šebek.

Je otázka, nakolik by se na osudu tohoto projektu projevily plánované škrty v rozpočtu NSA. Pro příští rok plánuje vláda pokles podpory sportu ze současných 6,9 na 5,2 miliardy korun. Místopředseda NSA Roman Brandýs dnes řekl, že se jedná o zachování letošní sumy a je to na dobré cestě. "Do konce září budeme doufat, v říjnu už to bude definitivní. Pokud zůstaneme na nule, že bude zachovaný rozpočet ze současného roku 2023 na rok 2024, tak by mohla podpora ženského sportu zůstat," dodal.