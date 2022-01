Sdruženář Portyk byl v Klingenthalu osmnáctý, nejlépe v sezoně Světového poháru

Klingenthal (Německo) - Sdruženář Tomáš Portyk skončil osmnáctý v závodě Světového poháru v Klingenthalu a připsal si nejlepší výsledek v sezoně. Zvítězil Rakušan Johannes Lamparter a dotáhl se díky tomu bodově na lídra seriálu Nora Jarla Magnuse Riibera, jenž kvůli potížím se zády v Německu nestartuje.

Pětadvacetiletému Portykovi se v zimním středisku nedaleko hranic s Českem vydařila skokanská část, po níž byl dvanáctý. V desetikilometrovém běhu sice klesl, ale i tak překonal dosud nejlepší umístění v sezoně, jímž byla prosincová 20. pozice v Ramsau. Body do SP těsně unikly Lukáši Daňkovi, který dojel dvaatřicátý s odstupem necelé sekundy na třicítku.

Dvacetiletý Lamparter uspěl ve vyrovnaném souboji tříčlenné skupiny a slavil druhý triumf v sezoně i kariéře. Druhý skončil s odstupem 0,3 sekundy Estonec Kristjan Ilves, třetí byl se ztrátou 0,7 sekundy Japonec Rjota Jamamoto.

Nejlepší sdruženář posledních let a vítěz sedmi závodů sezony Riiber si poranil záda před dvěma týdny ve Val di Fiemme a dnes vynechal třetí závod za sebou. Pokud bude Lamparter, jenž má stejně jako Nor 700 bodů, v neděli bodovat, posune se do čela hodnocení SP.

Výsledky SP v severské kombinaci v Klingenthalu

1. Lamparter (Rak.) 25:18,5, 2. Ilves (Est.) -0,3, 3. Jamamoto (Jap.) -0,7, 4. Schmid (Něm.) -16,7, 5. A. Watabe (Jap.) -17,0, 6. Frenzel (Něm.) -17,8, 7. Rehrl -32,6, 8. Seidl (oba Rak.) -33,9, 9. Graabak (Nor.) -1:07,0, 10. Faisst (Něm.) -1:10,7, ...18. Portyk -1:42,4, 32. Daněk (oba ČR) -2:49,2.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 22 závodů): 1. J. M. Riiber (Nor.) 700 b., 2. Lamparter 700, 3. Geiger (Něm.) 550, 4. Frenzel 410, 5. Weber (Něm.) 402, 6. Ilves 330, ...31. Portyk 37, 44. Daněk 8, 46. Vytrval (ČR) 7.