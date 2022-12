Screening by mohl pomoci odhalit včas raná stadia rakoviny slinivky

Karlovy Vary - Pravidelný screening rizikových pacientů by mohl odhalit raná stadia rakoviny slinivky. Usilují o to gastroenterologivé, kteří se dnes sešli na celostátním kongresu v Karlových Varech. Vyšetření endoskopickým ultrazvukem je schopné odhalit začínající nádory ještě dříve, než se začnou projevovat. Lékaři pak mají šanci rakovinu úplně vyléčit nebo zajistit pacientovi mnoho let života, řekl dnes ČTK předseda Gastroenterologické společnosti Ondřej Urban. Pozdě zachycená rakovina slinivky přitom patří mezi karcinomy s nejvyšší úmrtností.

Protože je odborné vyšetření slinivky náročné, není možné je dělat plošně. Lékaři se tak podle Urbana chtějí zaměřit hlavně na rizikové skupiny. Ty jsou v zásadě dvě, lidé, u nichž se rakovina vyskytla opakovaně v rodině, a u lidí, u nichž se prokáže specifický gen, který by mohl naznačovat možnost vzniku rakoviny slinivky. Tyto dvě skupiny možných pacientů tvoří asi deset procent z těch, kteří rakovinou slinivky onemocní.

"Jde o to zachytit pacienty, u kterých existuje riziko, ale zatím nemají žádné potíže. Nejúčinnějším vyšetřením je endosonografie, při které se zavede sonda s malým ultrazvukem do žaludku a přes jeho zadní stěnu se prozkoumá slinivka. Toto vyšetření je náročné na experty i vybavení, proto by se mělo provádět ve specializovaných centrech," uvedl Urban. Alternativní a méně invazivní metodou je pak magnetická rezonance, není ale tak přesná.

Endosonografie je schopna zjistit nádor už o velikosti okolo pěti milimetrů, zatímco jiné zobrazovací techniky třeba až od jednoho centimetru výše. Rakovinou slinivky onemocní v Česku ročně asi 2300 pacientů, počet případů ale stejně jako v dalších vyspělých zemích roste. Na rozdíl od některých jiných druhů rakoviny se ale u rakoviny slinivky nedaří zvyšovat dobu přežití. Příčiny jejího vzniku zatím nejsou jasné, lékaři ale ví, že rizikovými faktory je hlavně špatný životní styl, obezita, kouření.

Z krajů je rakovina slinivky nejvíce indikovaná na počet obyvatel v Královéhradeckém kraji, za období od roku 1977 do roku 2020 to bylo 18,33 případu na 100.000 obyvatel ročně, hned po něm je Plzeňský kraj s 18,29 případu na 100.000 obyvatel ročně. V Karlovarském kraji je incidence 16,41 případu na 100.000 obyvatel za rok, vyplývá z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik.

Gastroenterologická společnost proto připravuje vybudování sítě center, které by poskytovaly i tento druh vyšetření. V České republice by jich mělo vzniknout 30 tak, aby každé sloužilo zhruba 300.000 obyvatel.

Podle Urbana zatím doporučení na takové vyšetření obvykle pochází od onkologa nebo praktického lékaře. V budoucnu by se ale mohly metody zjišťování rizikových skupin výrazně zlepšit. Už nyní se v USA používají testy, které dokážou detekovat pět nejčastějších druhů karcinomu.

Rakovina slinivky patří mezi nejzákeřnější druhy rakoviny. Podle Urbana se vyvíjí i 15 let a potíže začne dělat až v posledním stadiu, kdy už je léčba komplikovaná. U pacientů, kterým byla diagnostikovaná je možné ji operovat jen asi ve 20 procentech případů.