Ščotka: Rád bych sezonu hodně protáhl, účast na MS by byla splněným snem

Plzeň - Hokejový obránce Jan Ščotka byl za poslední rok dvakrát velmi blízko tomu, aby si odbyl premiéru na velké akci. Ještě jako junior si zahrál dvakrát na mistrovství světa dvacítek, ale mezi seniory na podobnou šanci stále čeká. Loni vypadl při posledním zúžení nominace před MS v Rize, při letošní olympiádě v Pekingu byl kapitán finského Jyväskylä sice přímo v dějišti, ale pouze v roli náhradníka. Věří, že tentokrát už by se dočkat mohl a sezonu si po neúspěšné sezoně klubu ještě výrazně protáhne.

"Byl bych moc šťastný, kdyby se mi sezona protáhla co nejdéle to jen půjde. Už loni jsem šel takhle krůček po krůčku a dostal jsem se nakonec dál, než jsem sám čekal. Takže letos bych to chtěl protáhnout ještě o něco déle. Bylo by to i mým splněným snem, kdybych se v týmu Česka dostal na šampionát. Ale to je asi sen každého hráče. Půjdu zase krok po kroku a uvidíme," řekl Ščotka v rozhovoru s novináři na dnešním srazu reprezentace v Plzni, kde začala dlouhá příprava na MS.

Účasti v Pekingu nijak nelituje, přestože si pod pěti kruhy nakonec nezahrál. "Byli jsme tam s Davidem Tomáškem a Matějem Blümelem a myslím, že toho nelituje nikdo z nás. Je to sen každého malého sportovce, aby byl na olympiádě. I když jsme se tam dostali jen na zimák a na hotel, je to i tak zážitek na celý život," ujistil Ščotka.

Zatímco ještě v Pekingu vedl tým Filip Pešán, nyní už je na pozici hlavního kouče Kari Jalonen. A pětadvacetiletý obránce věří, že jeho mise bude úspěšná. "Myslím, že určitě zvládne přenést to dobré z finského hokeje. Každý trenér má jiné návyky, ať je to Čech, nebo zahraniční kouč. Každý tomu dá něco svého, co je mu vlastní. A to si myslím, že to je to hlavní. Je dobré, že přijde oživení a nároďák dostane nějaký impulz," uvedl Ščotka.

Oživením byl i první trénink, kdy hráči občas na ledě pracovali zábavnou formou díky některým soutěžím. "Bylo to fajn pro takové oživení a zároveň utužení té party. Přece jen když hráči řeknete, že tady má dělat 'bazény', tak to zní blbě, ale když do toho dáte nějakou soutěž, při níž se hráči i zasmějí, tak je to určitě lepší. A i ten hráč se pak o to více snaží," nabídl svůj pohled Ščotka.

V Plzni může být i proto, že jeho tým si neproklestil cestu do vyřazovacích bojů. "Měli jsme strašně mladý tým. Zpětně, když jsem si to přehrával, tak jsem si říkal, že mi to mnohdy ani nedošlo, když jsem na ně křičel, že těm klukům je sedmnáct. Jsou to takoví komáři, jak říká můj kamarád, na to jsem si musel trošku zvykat. Ale když bylo sedmnáct mně, byl jsem sotva schopný bruslit. Bylo to pro mě zase něco nového, když jsem byl jedním z nejstarších já, zatímco tady v Česku to bývalo naopak," připomněl Ščotka.

"Vedení určitě chtělo do předkola, ale když se to kolem ledna lámalo, bylo zřejmé, že moc velkou šanci nemáme. Ale myslím, že ti mladí kluci se zase posunuli o něco dál, já jsem se také něco naučil, tak věřím, že to přijde vhod do dalších sezon," řekl Ščotka, jenž by měl být osobně u toho. "I když člověk nikdy neví, co přijde, platí, že tam mám smlouvu ještě na příští sezonu," přitakal.

Tu premiérovou odehrál v roli kapitána. 'Céčko' na dres dostal i přesto, že do klubu přišel jako nový hráč, navíc ze zahraničí. "To bylo překvapení a zároveň velká čest. Trenér si vzal mě i Kanaďana Bradena Christoffera stranou s tím, že jsme tam nejzkušenější, tak by byl rád, kdybychom se o to postarali. Ze mě udělal kapitána a Braden je jedním z mých asistentů," konstatoval Ščotka.

Ve Finsku je po všech stránkách spokojený. "V prvním roce se mi všechno líbilo, je to přece jen jiné než tady u nás v Čechách. Nemohu si na nic stěžovat a hodnotím to pozitivně. Věřím, že příští sezonu to bude zase o něco lepší. Jen ta finština mi moc do palice nejde," smál se Ščotka. "Ale v těch hokejových slovíčkách si myslím, že už se docela orientuju, to je základ, tam mi to už docela jde," dodal.