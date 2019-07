Schůzka se Zemanem bez výsledku, podle opozice je Babiš slaboch

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman se dnes definitivně nevyjádřil k návrhu na výměnu ministra kultury, řekl novinářům po více než hodinovém jednání v Lánech premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman počítá se schůzkou s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a současným ministrem Antonínem Staňkem (ČSSD) 12. července, na které je plánuje usmířit. Hamáček uvedl, že dnešní schůzka v Lánech nepřinesla žádný výsledek. Předsedové opozičních stran se shodují, že Zeman pohrdá ústavou a ocitl se mimo ústavní rámec. Podle šéfa hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana je Babiš slaboch.

Vicepremiér Hamáček se chystá svolat předsednictvo ČSSD. Termín přizpůsobí tomu, aby se na něj mohlo dostavit co nejvíc členů a nejdůležitější orgán mezi sjezdy byl i v době dovolených usnášeníschopný. Jednání by se mohlo konat kolem 15. července. O svém návrhu pro další postup má jasno. Plánuje postupovat podle koaliční smlouvy. "Na rozdíl od jiných budeme respektovat dokumenty, které jsme podepsali," uvedl. Před případnou demisí ministrů ČSSD by předcházelo dohodovací řízení, řekl.

Babiš doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Hamáček na to reagoval slovy, že je "menší optimista". "Představuji si, že se domluvíme, aby byli všichni spokojeni, aby vláda mohla pokračovat," řekl Babiš.

Babiš řekl, že v případě odchodu ČSSD z vlády nepreferuje předčasné volby. Ve Sněmovně by se případně nejdřív ptal jednotlivých stran, jak se k situaci staví a zda by akceptovaly rekonstrukci vlády. "Na základě jejich vyjádření bychom se rozhodli o dalším postupu," uvedl.

Podle Hamáčka je jediným řešením to, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého v ní chce ČSSD. "Jediným orgánem, který musí posoudit další postup sociální demokracie, je naše předsednictvo," uvedl. Ke schůzce se Zemanem a Staňkem 12. července je skeptický. "Já jsem přesvědčen, že pan ministr Staněk má odejít," uvedl.

Zeman se podle Hamáčka v případu výměny ministra kultury pohybuje "v jakémsi režimu mimo ústavu", zatímco šéfové koaličních stran se chovají striktně podle ústavy. Premiér ale nadále odmítá řešit situaci kompetenční žalobou na prezidenta. Výhrady k výměnám ministrů podle něj v minulosti měli i Zemanovi předchůdci Václav Havel a Václav Klaus. "Nakonec se to vyřešilo dohodou, nikdy žádný premiér žádné žaloby na prezidenta nepodával," uvedl Babiš.

Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Babiš před dnešní schůzkou řekl, že chce Zemana přesvědčit, aby akceptoval nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na Staňkovo místo.

Zeman pohrdá ústavou, vláda je slabá, shoduje se opozice

Prezident Miloš Zeman pohrdá ústavou, ocitl se mimo ústavní rámec, shodují se předsedové opozičních stran. Na situaci doplácí Česká republika, uvedli předsedové ODS Petr Fiala a KDU-ČSL Marek Výborný. Podle šéfa hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana je premiér Andrej Babiš slaboch. Opozice tak reagovala na dnešní schůzku Zemana s Babišem a s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, která se týkala výměny ministra kultury. Jiný názor zastává předseda opoziční SPD. Podle něho je za situaci zodpovědná sociální demokracie a její vnitrostranické spory.

"Prezident Zeman pohrdá ústavou, když nekoná ve věci odvolání ministra Staňka," napsal ČTK Rakušan. "Vidí pánové Babiš a Hamáček, že v této zemi opravdu nehrají první housle? Silný prezident nerespektující ústavu a slabá vláda, slaboch Babiš - to je smutná realita dneška," uvedl také. "Předčasné volby nepreferuji, jakkoliv se jich neobávám, vidím i jiná řešení, která mohou tomuto kroku předcházet. A toto je oddálení řešení problému. Prezident si užívá svou představu ideálního horkého léta," doplnil.

"Miloš Zeman se ocitl mimo ústavní rámec, premiér mu nedokáže nebo nechce čelit, ČSSD znovu odkládá řešení. Neposunuli jsme se nikam, doplácí na to ČR," uvedl v reakci Fiala. "Tragikomedie s (ne)odvoláváním ministra Staňka bude proto bohužel pokračovat. Vláda se tomuto oslabování parlamentní demokracie neumí a asi ani nechce bránit, zatímco ČSSD všemu jen pasivně přihlíží," napsal na twitteru šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Za situaci podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Okamury může ČSSD. "Plně se potvrdilo, že celá krize je pouze z důvodu vnitrostranického boje ČSSD o koryta," řekl ČTK Okamura. Zeman se podle něj nechce stát hráčem, který by byl v tomto boji zneužíván. "V obtížné situaci je i premiér Babiš, protože i on nese svůj díl odpovědnosti, protože si vybral do koalice od počátku nestabilního a rozhádaného partnera," uvedl Okamura. "Já bych rád vyzval ČSSD, aby už přestala zatěžovat Českou republiku svým vnitrostranickým bojem o koryta," dodal.

"Pan prezident Zeman má v každém případě povinnost odvolání ministra Staňka podané premiérem i jmenování nového ministra přijmout," napsal ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Zaráží mě však i situace, kdy premiér Babiš není schopen zhostit se své role a věc s prezidentem vyjednat, nebo skutečně přistoupit k podání kompetenční žaloby. Jsem ten poslední, kdo by chtěl předsedovi sociální demokracie Hamáčkovi radit. Ovšem, pokud dle jeho vyjádření takto vážnou věc budou řešit na předsednictvu až 15. července, nedivím se, že je sociální demokracie dlouhodobě ve stále žalostnější kondici. Podstatné a pro stát důležité věci je třeba řešit ihned," doplnil.

"Andrej Babiš sliboval rychlé vyřešení situace, ale nic se nestalo. Je to důkaz jeho neschopnosti. Výsledek jednání je také důkaz naprosté podřízenosti Jana Hamáčka. Kolikrát ČSSD ještě ustoupí? Oba dva aktéři nechávají občany v naprosté nejistotě, navíc neustálé dohady vládních stran paralyzují Česko," napsal v reakci Výborný. "V neposlední řadě, Miloš Zeman by měl konečně pochopit, že ústava není trhací kalendář a jednat podle toho," dodal.

Ministr zahraničí Petříček je připraven podat demisi

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) je připraven podat demisi, napsal ČTK. Nevidí v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě. Reagoval tak na dnešní jednání předsedy ČSSD Jana Hamáčka a premiéra Andreje Babiše (ANO) na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem ohledně výměny ministra kultury. Výsledkem schůzky je zklamán. Setrvání ministra Antonína Staňka (ČSSD) ve vládě není podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) k diskusi.

"Jsem zklamán výsledkem dnešní schůzky, která mohla odblokovat krizi vlády. Premiér a prezident ji ale ukončit odmítli. Panu premiérovi se nepodařilo přesvědčit pana prezidenta, aby postupoval podle ústavy," uvedl Petříček. O dalším postupu se ČSSD poradí na jednání předsednictva. Hamáček jej dnes avizoval zhruba na 15. července. "Osobně v tuto chvíli nevidím mnoho možností, jak by mohla ČSSD ve vládě pokračovat, zejména ve chvíli, kdy se porušuje ústava. Já jsem demisi připraven podat," dodal Petříček.

"Pan premiér pana prezidenta nepřesvědčil, setrvání ministra Staňka není k diskusi. ČSSD musí mít právo nominovat si svého ministra, jinak je koaliční smlouva pouhým cárem papíru. O tom, zda ve vládě zůstaneme či ne, rozhodne předsednictvo ČSSD, které pan předseda Hamáček svolá," uvedla Maláčová.