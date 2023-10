Schůzka s Válkem protest lékařů neodvrátila, chtějí méně přesčasů i vyšší platy

Praha - Dnešní schůzka zástupců Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) zatím prosincový protest neodvrátila. Kromě snížení počtu přesčasů chtějí lékaři i vyšší základní platy. Na dotaz ČTK to řekl předseda sekce Jan Přáda. Podle Válka se řešily hlavně další návrhy lékařů a problémy, se kterými se někteří setkávají při odmítnutí dobrovolných přesčasů. Zásadní pro vyřešení současné situace bude podle něj schůzka na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) příští týden. Uvedl také, že MPSV se podařilo získat výjimku Evropské komise pro 24hodinové směny v nemocnicích. MPSV to na dotaz ČTK nepotvrdilo, chystá k tématu příští týden tiskovou konferenci.

Lékaři chtějí dosáhnout svých požadavků tím, že vypovědí dobrovolné přesčasy, které by měli odpracovat v prosinci. Podle nich to učinilo téměř 6000 lidí, akutní péče ale ohrožena nebude. "Pokud by k domluvě nedošlo, tak by to znamenalo poměrně výrazné omezení dostupnosti plánované péče. Věřím tomu, že akutní péče ne," řekl Přáda. Zřejmě tak budou muset být odložena prosincová vyšetření nebo operace. Ministr řekl, že ho ředitelé státních nemocnic ujistili, že akutní péče bude zachována.

Novela zákoníku práce platná od října zdvojnásobila roční objem dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin ročně, tedy až 104 pracovních dní, výslovně také zakazuje dosud tolerované 24hodinové směny. Ministři zdravotnictví a práce avizovali, že změny vrátí na původní úroveň poslaneckým návrhem novely. Předložit ho chtějí příští týden "Pokud jsou 24hodinové směny vyřešené, pak je navýšení přesčasové práce zbytečné," řekl ministr Válek.

MPSV získání výjimky nepotvrdilo. "Aktuálně probíhají intenzivní jednání s ministerstvem zdravotnictví a společně analyzujeme také vyjádření Evropské komise. K tomuto tématu plánujeme v nadcházejícím týdnu tiskovou konferenci," uvedl na dotaz ČTK vedoucí oddělení mediální komunikace úřadu Jakub Augusta.

Lékaři také žádají dodržení memoranda, které uzavřeli s vládou v roce 2011 po protestní akci Děkujeme, odcházíme. To mělo garantovat lékaři základní mzdu ve výší 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy, tedy základní nástupní mzdu zhruba 60.000 korun, u nejzkušenějších až 150.000 korun měsíčně. V současné době podle nich tvoří až polovinu odměny lékaře peníze za služby a přesčasy. Předseda Lékařského odborového svazu - Českého svazu lékařů Martin Engel minulý týden řekl, že průměrný nástupní plat lékaře je kolem 40.000 korun a žádané navýšení je u nastupujících o 50 procent a u nejzkušenějších až 85 procent.

"Ve zdravotnictví se platy kontinuálně zvyšují," řekl k tomu ministr. V úhradové vyhlášce pro příští rok je podle něj přímo napsáno, že nemocnice musí 50 procent příjmů z veřejného zdravotního pojištění dát na platy. Už dříve ale odmítl navýšení tabulkových platů, rozdělení peněz chce nechávat na vedení nemocnic.

S Válkem dnes mladí lékaři probírali i případy, kdy jsou lékaři za svůj protest postihováni. "Diskutovali jsme, že v některých nemocnicích snad dochází k tomu, že jsou mladí lékaři v předatestační přípravě pod tlakem, jsou po nich požadovány některé věci, které jsou podle mého názoru absolutně nekorektní," řekl ministr. Sekce upozorňuje na případy, kdy lékař není uvolněný na kurzy či stáže, které potřebuje pro své vzdělávání, nebo je mu rušena dovolená. Podle Přády ví sekce o stovkách takových případů, někde je to dokonce praxe celého oddělení. Podle Přády by mělo ministerstvo garantovat místo, na které by se mohli lékaři v takovém případě obracet.