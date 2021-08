Schůze výboru k BIS se v pátek neuskuteční, Babiš se sejde s Hamáčkem

Praha - Schůze sněmovního bezpečnostního výboru k postupu při výběru ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) se v pátek podle jeho předsedy Radka Kotena (SPD) neuskuteční, premiér Andrej Babiš (ANO) totiž nepodal regulérní žádost pro její svolání. Koten to řekl České televizi. Už ze středečního Kotenova dopisu členům výboru, který má ČTK k dispozici, vyplynulo, že páteční schůze s velkou pravděpodobností nebude. Šéf výboru v něm uvedl, že nemá zákonný podklad pro svolání mimořádného jednání. Babiš bude o šéfovi BIS jednat s předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem v pondělí a poté oznámí stanovisko vlády, odpověděl na dotaz ČTK.

O svolání výboru požádal Babiš v úterý. Koten napsal, že do středečního večera od premiéra neobdržel opakovaně požadované doplnění jeho žádosti. "Na termín schůze rezervovaný na pátek 07:30 tedy zatím nejsou zákonné důvody a usuzuji, že po vyjádření v médiích o to nestojí ani pan premiér, ani kolegové, kteří posbírali sedm podpisů před 14 dny," stojí v dopise.

Výbor se může podle sněmovního jednacího řádu mimořádně sejít na žádost Sněmovny, na žádost jejího předsedy nebo na žádost nejméně dvou pětin členů výboru. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) dnes ČTK napsal, že tuto pravomoc za čtyři roky ani jednou nevyužil. "Navíc vláda dosud žádný návrh k projednání nepředložila, pokud vím. Ponechávám to tedy na předsedovi výboru," sdělil.

Funkční období nynějšího ředitele BIS Michala Koudelky končí v polovině srpna. Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání právě v bezpečnostním výboru. "Další termín (schůze výboru) záleží na návrhu kandidáta vládou," napsal ČTK odpoledne Koten.

"Myslím, že když je aktuální situace taková, jaká je, tak podle mého názoru nejideálnější, nejspravedlivější a nejčistší je, aby si to rozhodla nová vláda," řekl ČTK místopředseda výboru za koaliční ČSSD Jan Birke. Postup navrhne poslaneckému klubu i předsedovi ČSSD a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi. V takovém případě by měl v mezidobí vést civilní kontrarozvědku Koudelkův současný zástupce Jan Pavlíček.

Naopak člen výboru za opoziční STAN Vít Rakušan míní, že čistým řešením by bylo, aby vláda rozhodla o Koudelkově pokračování, nebo nepokračování ve funkci. Všechno ostatní jsou podle něho hry, alibismus a schovávání se před odpovědností. "Vláda má mít vlastního nominanta, kterého oznámí výboru, který zaujme stanovisko," řekl ČTK Rakušan. Nynější postup pokládá za "bláznivý".

Podobný názor má místopředseda výboru za Piráty Lukáš Kolářík, podle kterého začíná být otázka vedení BIS "docela slušnou fraškou". "Pan premiér by měl přestat kličkovat a měl by dostát svým ústavním pravomocem a přijít na výbor s nějakým jménem, které si představuje, že by mělo službu dále vést, my se o tom pobavíme a celou věc ukončíme," řekl.

"Je-li podmínkou projednání ve výboru, tak když nedojde k projednání, podmínka splněna není. Otázkou je, pokud by výbor dlouhodobě obstruoval, jestli by to změnilo situaci. Každopádně v takové situaci nejsme," řekl ČTK ústavní právník Jan Kysela. Doplnil, že když nebude ředitel jmenován, tak se provizorního řízení BIS ujme jeho zástupce. Poznamenal současně, že nejsou jasné kroky premiéra, přičemž Babiš je podle něj ve chvíli, kdy nechce zaujímat žádné stanovisko, schopen podobné kreativity ve výkladu zákonů jako prezident Miloš Zeman.

Babiš mluvil ve středu o politizaci záležitosti. "Je opozice, která má v tom jasno a už si vybrala svého kandidáta, zase jiné strany říkají, že to máme nechat na příští vládu. Takže já myslím, že to v nejbližších dnech vyřešíme," řekl premiér novinářům v Ostravě.

Kontrarozvědka ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí práce ruských a čínských špionů na českém území. Její pracovníky opakovaně ocenila vláda, Sněmovna, Senát nebo spojenci. Kritizuje ji naopak dlouhodobě prezident Zeman, který několikrát požadoval konec Koudelky v čele této tajné služby. V květnu nevyhověl pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi kritický materiál ohledně Koudelky.

Babiš se Zemanem o budoucnosti Koudelky jednal v pondělí v Lánech. Premiér prezidenta požádal, aby se s ředitelem BIS sešel. Zda se tak stane, nechce Pražský hrad sdělovat. "Toto téma nebudeme veřejně komentovat," sdělil dnes ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy k žádné schůzce Koudelka pozván nebyl.