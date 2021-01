Schumer: Proces s Trumpem začne v Senátu v týdnu od 8. února

Washington - Proces s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem začne v Senátu Kongresu Spojených států v týdnu od 8. února. Podle světových agentur to oznámil v noci na dnešek předseda senátní většiny Chuck Schumer. Trump je obviněn z podněcování ke vzpouře. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová se chystá předat Senátu ústavní žalobu (impeachment) na Trumpa v pondělí.

V druhém únorovém týdnu v Senátu začnou úvodní řeči v procesu impeachmentu s bývalým šéfem Bílého domu, přiblížila agentura AP. Schumer harmonogram oznámil poté, co se na něm podle televize CNN dohodl s Mitchem McConellem, jenž vede senátní republikány.

Republikáni se snažili odložit zahájení procesu, aby poskytli Trumpovi čas na přípravu obhajoby. Tento harmonogram také dává prostor Senátu potvrdit členy administrativy nového prezidenta Joea Bidena a jednat o stimulačních opatřeních v hodnotě 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů korun) na podporu pandemií stižené ekonomiky, které chce prosadit Bidenova vláda, podotkla AP.

Aby mohl proces impeachmentu v USA začít, musí se na znění žaloby shodnout Sněmovna reprezentantů, což se stalo minulý týden. Pak musí být text doručen Senátu. Nancy Pelosiová v pátek potvrdila, že Senát žalobu obdrží v pondělí 25. ledna. Televize CNN na svém webu uvedla, že v úterý Senát provede první formální kroky v procesu a samotné slyšení začne 9. února.

Trump je prvním americkým prezidentem, proti němuž zákonodárci vznesli ústavní žalobu dvakrát. V prvním případě šlo o vyšetřování jeho údajné snahy využít Ukrajiny k získání kompromitujících materiálů na nynějšího prezidenta Joea Bidena a jeho rodinu. Senát, který má v impeachmentu roli soudu, tehdy Trumpa tohoto obvinění zprostil. Ve druhém případě je žaloba reakcí na Trumpovy projevy k příznivcům, z nichž část letos 6. ledna zaútočila na Kapitol. O život přišlo pět lidí.

"Všichni chceme nechat tuto příšernou kapitolu historie našeho národa za námi," prohlásil Schumer s odkazem na útok příznivců Trumpa na americký Kapitol na počátku ledna. "Avšak zahojení a jednota přijde jen, pokud zde bude pravda a zodpovědnost. A to tento proces poskytne," dodal.

Bývalý republikánský šéf Bílého domu je zároveň prvním bývalým prezidentem, jenž bude čelit impeachmentu poté, co opustil úřad. Podle serveru Politico začal brát žalobu vážně a dává dohromady tým obhájců. Na to, aby byl odsouzen, by muselo spolu s 50 demokratickými senátory hlasovat nejméně 17 jejich republikánských kolegů. Pokud by byl odsouzen, Senát by mohl hlasovat o tom, aby mu zabránil znovu se stát prezidentem, podotkla AP.