Scholz: Rusko nesmí válku vyhrát, EU pomůže Ukrajině s obnovou země

Berlín - Rusko nesmí válku na Ukrajině vyhrát a Ukrajina a také Německo nikdy nepřijmou podmínky zastavení boje, které by Rusko chtělo diktovat. Dnes to před poslanci Spolkového sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Řekl, že Německo bude Ukrajinu nadále podporovat, ale zatažení NATO do války je nepřijatelné. V projevu, ve kterém hovořil o tématech nadcházejícího mimořádného summitu Evropské unie, zdůraznil, že unijní země se již nyní musí připravovat na pomoc s rekonstrukcí Ukrajiny, která bude stát miliardy eur.

"Rusko nesmí válku vyhrát a Ukrajina ji musí přestát," řekl Scholz s tím, že také proto Německo spolu s ostatním západními zeměmi Kyjevu pomáhá humanitárně, finančně i dodávkami zbrojního materiálu včetně těžkých zbraní. "Pomoci bránit se zemi, která je brutálně napadena, neznamená žádnou eskalaci konfliktu. Je to naopak pomoc s odražením útoku a s co nejrychlejším zastavením násilí," řekl.

Scholz prohlásil, že společným cílem je zastavení ruské agrese. "Děláme pro to vše," řekl. Zdůraznil, že Ukrajina a ani Německo se nikdy nesmíří s takovými mírovými podmínkami, které by se ruský prezident Vladimir Putin pokusil diktovat. "Putin stále věří, že může ostatním diktovat. Ale mýlí se," řekl kancléř.

Šéf německé vlády zopakoval svá dřívější prohlášení, že Berlín při pomáhání Ukrajině bude vždy úzce spolupracovat se spojenci z NATO a že nepřipustí zatažení aliance do války s Ruskem. Poznamenal ale, že Západ si uvědomil, že život v míru je samozřejmý jen tehdy, pokud jsou země připraveny mír bránit. A vstup Finska a Švédska do NATO by podle něj byl takovým příspěvkem ke společné obraně.

"A proto říkám, milí švédští a finští přátelé, buďte srdečně vítáni," řekl Scholz. Výhrady proti vstupu obou severských zemí má z aliančních zemí Turecko, Scholz ale věří, že se spory podaří překonat.

Tématem mimořádného summitu EU 30. a 31. května bude ruská invaze na Ukrajinu. Podle Scholze se unie musí věnovat nejen pomoci Ukrajině s obranou, ale také tomu, jak pomoci s budoucí rekonstrukci země. "Dříve či později válka skončí, my ale již nyní musíme připravovat obnovu země. Bude to stát miliardy eur," řekl kancléř.