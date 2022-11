Scholz ohlásil novou politiku Německa vůči Číně, chce se zbavit závislostí

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz vpředvečer své cesty do Pekingu ohlásil novou politiku vůči Číně. V dnešním článku pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že Německo by se mělo zbavit jednostranných závislostí na komunistické zemi, zároveň by však nemělo zpřetrhat s Čínou dosavadní hospodářské vztahy. Nutnost změny německého přístupu k Pekingu zdůvodnil kancléř změnami uvnitř Číny samotné.

Scholz se kvůli svému postoji k Číně v posledních dnech dostal pod tlak svých partnerů ve vládní koalici. Majetkový vstup čínské státní rejdařské společnosti Cosco do terminálu v hamburském přístavu prosadil přes odpor několika svých ministrů. Zelená ministryně zahraničí Annalena Baerbocková mu v úterý připomněla, aby v Číně dodržoval koaliční smlouvu. V ní se vládní strany, kterými jsou kromě Scholzových sociálních demokratů (SDP) a Zelených též svobodní demokraté (FDP), dohodly na vypracování nové strategie pro Čínu, kterou současně označily za "systémového soupeře".

Zatímco Spojené státy dlouhodobě zastávají vůči autoritářské vládě v Pekingu tvrdý postoj, Německo, které je s Čínou hospodářsky silně provázáno, se pod vedením někdejší kancléřky Angely Merkelové rozhodlo pro pragmatismus a spolupráci, připomíná agentura DPA.

Scholz v článku pro FAZ poprvé vysvětluje, jak si novou strategii pro Čínu představuje: Ekonomické vztahy by sice neměly být zpřetrhány, zároveň je ale nutné omezit jednostranné závislosti na Číně. "Tam, kde vznikla nebezpečná závislost - například v případě důležitých surovin, některých vzácných zemin nebo některých technologií budoucnosti - naše firmy nyní právem rozšiřují své dodavatelské řetězce. Podporujeme je v tom, například prostřednictvím nových surovinových partnerství," napsal.

Kancléř odlétá do Pekingu ve čtvrtek. Strávit by tam měl pouhých 11 hodin, během nichž se sejde s prezidentem Si Ťin-pchingem. Scholz bude prvním předsedou západní vlády, který bude jednat s čínským předákem po jeho nedávném znovuzvolení do čela strany.

Právě výsledky sjezdu Komunistické strany Číny, který se konal před čtrnácti dny a na němž Si Ťin-pching upevnil svou pozici nezpochybnitelného lídra země, kancléř zdůvodnil nutnost přehodnocení německého postoje vůči Číně. "Dnešní Čína už není stejná jako před pěti nebo deseti lety," uvedl Scholz s tím, že země se čím dál silněji vrací k marxismu-leninismu. Snaha o stabilitu komunistického systému a "národní autonomii" bude podle něj pro čínské vedení stále důležitější. "Je jasné, že pokud se Čína změní, musí se změnit i naše vztahy s ní," dodal kancléř.

Scholz také uvedl, že při jednání s čínským vedením nechce vynechat ani "obtížná témata". "Mezi ně patří dodržování občanských a politických svobod a práv etnických menšin, například v provincii Sin-ťiang," poznamenal. Úřad OSN pro lidská práva viní čínské vedení z útlaku převážně muslimských Ujgurů v této západní čínské provincii; vláda v Pekingu kritiku odmítá.