Scholz: Německo musí Ukrajině pomoci, do války ale nevstoupí

Berlín - Německo má historickou povinnost pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi, zároveň ale neučiní nic, co by zemi a Severoatlantickou alianci zavedlo do války s Ruskem. V projevu k národu u příležitosti 77. výročí pádu nacismu v Německu a konce druhé světové války v Evropě to dnes prohlásil německý kancléř Olaf Scholz.

Za invazi na Ukrajinu Scholz ostře kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina a řekl, že kvůli ruské agresi je letošní 8. květen odlišný od těch předcházejících.

"Na bojištích padly miliony. Miliony lidí byly zavražděny ve svých městech a vesnicích, v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Tento zločin proti lidskosti spáchali Němci," řekl Scholz o druhé světové válce v Evropě. "O to bolestivější je dnes, 77 let po konci druhé světové války, opět zažívat to, jak je uprostřed Evropy právo porušováno hrubou silou. Jak ruská armáda zabíjí ukrajinské muže, ženy a děti, jak mění města v trosky a prach a jak dokonce útočí na ty, kteří utíkají," uvedl německý kancléř.

"Rusové a Ukrajinci spolu kdysi bojovali bok po boku za velkých obětí, aby porazili vražedný německý národní socialismus," řekl. "Nyní si však chce ruský prezident Putin podrobit Ukrajinu a zničit její kulturu a identitu," uvedl.

Scholz v projevu zdůraznil, že Německo má po zkušenosti s nacismem historickou povinnost pomoci napadené Ukrajině bránit její svobodu a právo. "Podporujeme Ukrajinu v jejím boji proti agresorovi. Kdybychom tak nečinili, znamenalo by to kapitulaci před čirým násilím," řekl.

Připomněl, že Německo muselo učinit závažná a obtížná rozhodnutí včetně vyzbrojování Ukrajiny a uvalení bezprecedentních sankcí na Rusko. "Poprvé v historii Spolkové republiky Německo jsme ve velkém poslali zbraně do válečné zóny," upozornil kancléř.

Scholz řekl, že německá pomoc Ukrajině bude pokračovat, ale že má své limity, kterými jsou ochrana Německa a německých spojenců. Berlín proto podle kancléře bude dodržovat čtyři zásady. První je, že Německo bude vždy v podpoře Ukrajiny spolupracovat se spojenci v Evropě i za oceánem. "Za druhé budeme při všem, co děláme, dbát na to, abychom si sami udrželi obranné schopnosti," uvedl. Třetí zásadou je činit jen taková rozhodnutí, která budou mít pro Rusko větší škody než pro Němce a jejich spojence. "A za čtvrté, neučiníme žádné rozhodnutí, které by změnilo NATO ve válčící stranu. Tak to zůstane!", zdůraznil Scholz.

Podle kancléře nelze připustit další světovou válku, obzvláště pak válečný střet jaderných mocností. "To je poučení 8. května," řekl.

"Jsem ale hluboce přesvědčen, že Putin tuto válku nevyhraje a že Ukrajina ji přečká. Svoboda a bezpečnost zvítězí jako před 77 lety," dodal Scholz v závěru projevu.