Scholz jednal s Macronem, problémem by mohl být německý stabilizační fond

Berlín - Ruská invaze na Ukrajinu a její hospodářské dopady včetně energetické krize byly hlavním tématem dnešní společné večeře německého kancléře Olafa Scholze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Scholz pozval hlavu francouzského státu do Berlína symbolicky v den, kdy si Německo připomíná 32. výročí svého znovusjednocení. Kancléř dnes během oslav hovořil o nezbytnosti evropské jednoty v nynější složité situaci, analytici a média ale poukazují na to, že společný postup Paříže a Berlína by mohl narušit obří německý fond na stabilizaci cen energií.

Fond, který kancléř označil jako ochranný deštník, bude mít objem až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč). S jeho pomocí chce Německo regulovat ceny elektřiny a plynu nejen pro domácnosti, ale zamýšlí s ním podpořit i firmy. A to nejen malé firmy, jako jsou rodinná pekařství trpící enormními cenami plynu či prádelny bojujícími s vysokými náklady na elektřinu, ale i velké společnosti, což některé členské země Evropské unie mohou vnímat jako vlastní znevýhodnění a narušení hospodářské soutěže.

Francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire dnes při příchodu na lucemburské zasedání ministrů financí zemí platících eurem hovořil o potřebě jednoty. "Musíme projevit solidaritu stejně jako během covidové krize," řekl. "Tváří v tvář energetické krize musíme v Evropě postupovat jednotně," dodal.

Na možný rozkol kvůli německé cestě boje s energetickou krizí již minulý týden upozornil eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Podle něj si totiž takto výraznou pomoc, jakou Scholz ohlásil minulý týden ve čtvrtek, nebudou ostatní členské státy moci dovolit. Německý fond s 200 miliardami eur podle analytiků může ještě více destabilizovat ceny plynu pro ostatní evropské státy. A podpora všem potřebným firmám v Německu by mohla zvýhodnit německé společnosti v konkurenci s jinými evropskými firmami.

Dnešní schůzka v kancléřství se uskutečnila bez tiskové konference, takže novináři nedostali příležitost zeptat se Scholze a Macrona, zda v otázce německého fondu dospěli k nějakému kompromisu. Scholz pouze po jednání napsal na twitteru, že francouzskou-německé přátelství pro něj znamená hodně. "Zvláště nyní, kdy v Evropě a ve světě čelíme tolika společným výzvám," uvedl kancléř.