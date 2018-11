Praha - Schodek agrárního zahraničního obchodu se letos za tři čtvrtletí meziročně prohloubil o 27 procent na 28,4 miliardy korun. Klesly hodnoty exportu o 7,2 procenta na 136,8 miliardy korun, dovoz se snížil o 2,6 procenta na 165,2 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy ukazují výsledky totální závislost českého zemědělství na exportu produktů s minimální přidanou hodnotou. Dá se podle něj očekávat, že se schodek na konci roku prohloubí na 35 miliard korun, nebo ještě více.

"Zatím zveřejněné výsledky ukazují, že nás v negativní bilanci bude zřejmě čekat rekordní rok. Podle nich se dá očekávat, že celková záporná hodnota dosáhne 35 miliard korun a obáváme, že v souvislosti s blížícím se koncem roku může být bilance ještě horší. Bohužel se prokazují naše dlouhodobá varování, že nedokážeme surovinu zpracovat vlastními silami a jsme stále více závislí na zahraničních odběratelích," okomentoval výsledky Pícha.

Stát podle něj vyváží mléko, ale dováží mléčné výrobky, obdobná situace je pak u exportu živých zvířat a dovozu masa a masných výrobků. "Ke zhoršení bilance zahraničního obchodu potom stačí jeden či dva méně úrodné roky a snížený export obilovin vede k opětovnému zhoršení výsledku zahraničního obchodu se zemědělskými produkty. Řešení nevidíme pouze v administrativních opatřeních, protože zhoršená bilance je především ve vztahu s ostatními členskými státy EU," dodal. K lepšímu výsledku podle něj může přispět větší orientace českých spotřebitelů na tuzemské výrobky s podporou státu od zpracovatelů po zemědělce.

Z ČR se nejvíce vyvážely cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, nezahuštěné mléko a smetana a potravinové přípravky. Naopak do ČR se dováží vepřové maso, pekařské zboží nebo sýry a tvarohy.

Export do ČR proudil z více než pětiny z Německa a ze 17 procent z Polska. Podíl Německa ale meziročně o 0,4 procentního bodu klesl na 21,3 procenta, u Polska se o půl procentního bodu zvýšil. Dalšími významnými exportéry bylo Nizozemsko, Slovensko, Španělsko a Itálie, ze zemí mimo EU je hlavním českým dovozcem Čína (1,3 procenta), Turecko, Spojené státy americké, Norsko nebo Brazílie.

K částečnému zlepšení salda pod 20 miliard korun došlo za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již dříve uvedl, že by si přál, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho funkčního období, tedy loni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) se v posledních měsících několikrát vyjádřil, že by byl pro to, aby se na českých pultech v obchodních řetězcích ze zhruba 70 procent vyskytovaly české produkty, a to u komodit, které jsou schopní Češi vyrobit.

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč) 1993 vznik ČR 32 276 31 497 779 2000 47 729 65 011 -17 282 2001 49 411 69 228 -19 817 2002 45 174 69 040 -23 866 2003 48 805 74 259 -25 455 2004 vstup ČR do EU 61 526 93 822 -32 295 2005 78 520 103 522 -25 003 2006 78 542 112 737 -34 195 2007 96 880 129 333 -32 453 2008 106 931 131 048 -24 117 2009 101 708 133 735 -32 027 2010 105 364 140 008 -34 644 2011 (nejhorší výsledky v historii) 120 381 156 674 -36 293 2012 (nejvýraznější meziroční zlepšení) 148 309 173 026 -24 717 2013 160 594 184 674 -24 080 2014 180 247 199 909 -19 662 2015 201 383 220 686 -19 303 2016 201 592 224 676 -23 084 2017 velké meziroční zhoršení 196 741 227 493 - 30 752 Leden až září 2017 147 400 169 700 -22 300 Leden až září 2018 136 800 165 200 -28 400