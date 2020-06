Schillerová: Vláda zvažuje zvýšení přídavků na děti

Praha - Vláda zvažuje kvůli krizi zvýšení přídavků na děti. Návrh by mělo připravit ministerstvo práce. Novinářům to dnes po jednání s Piráty o podpoře rozpočtu řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podrobnosti k návrhu nesdělila.

Přídavek na dítě pobírají rodiny s příjmem pod 2,7násobkem životního minima. Dávka činí 500, 610 či 700 korun měsíčně podle věku dítěte. Pokud aspoň jeden z rodičů pracuje, je částka o 300 korun vyšší. Přídavek se zvyšoval od ledna 2018. Rozšířil se tehdy i okruh rodin, které na něj dosáhnou.

Lidovci minulý týden uvedli, že podpoří rozpočet s půlbilionovým schodkem, pokud projdou jejich návrhy. Navrhovali mimo jiné 5000 korun pracujícím rodičům na každé vyživované dítě. "My jsme o tom jednali. Máme trochu jinou představu podpory rodin s dětmi. Spíš uvažujeme, že půjdeme cestou navýšení rodinných přídavků než cestou plošné kompenzace," řekla dnes Schillerová.

Normu se zvýšením přídavku připravuje ministerstvo práce. Zatím není jasné, zda by se zvýšila jen částka, nebo by se zvedla i hranice příjmu. "My čekáme na jejich konkrétní návrh (resortu práce). Počítala jsem s tím, že by se navyšovala spíš částka," řekla ministryně financí.

Přípravu návrhu potvrdil politický náměstek ministryně práce Michal Pícl (ČSSD). "Přemýšlíme jak dostat peníze mezi lidi, jak upravit přídavek na dítě," řekl dnes na semináři o vládních opatřeních, který se konal v Senátu.

Podle sociologa Dana Prokopa by úprava přídavku mohla rodinám s nízkými příjmy pomoci. Dnes na semináři zmínil dočasné navýšení. Uvedl, že přídavek nemá "tak negativní konotaci" jako jiné dávky a dá se také dobře zacílit na potřebné. Rozšířit by se mohl i okruh příjemců, pokud by se například hranice příjmu posunula na trojnásobek životního minima, uvedl Prokop.

Úřady práce letos v dubnu podle údajů ministerstva práce vyplatily 225.100 přídavků na dítě. Loni jich bylo 261.200, tedy o 14 procent víc. Za první čtyři měsíce se na dávku vydalo 709,8 milionu korun, loni 813,6 milionu. Výdělky rostly, příjemců podpory tedy ubývalo.