Schillerová už citaci o špíně nepoužije, rezignovat odmítla

Praha - Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už citaci o opoziční a senátorské špíně v parlamentu nepoužije. Uvedla to dnes v pořadu Partie televize Prima. Odmítla výzvu senátora a místopředsedy TOP 09 Tomáše Czernina, aby kvůli tomu na vládní funkci rezignovala.

"Je pro mně poučení, že takovou citaci už nepoužiji na půdě parlamentu," řekla ministryně. Připustila, že výrok byl "hodně silný", byl ale podle ní reakcí na absurdní, nedůstojnou a hodně emotivní debatu ve Sněmovně o senátním návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu řekl, že "zprávy od mravně narušených jedinců" chodí každému politikovi, "ale nebývá zvykem, aby se s takovou citací ztotožnil a citoval ji". Výrok označil za útok na demokratickou ústavní instituci. "Tohle si prostě nesmí člen vlády v parlamentu dovolit," dodal.

Schillerová uvedla, že byla ztotožněna s tím, že žaloba a její projednávání byly nedůstojné Sněmovny, Senátu a prezidenta. Argumentovala tím, že hrubé porušení ústavy není v ústavě definováno a že "Sněmovna nejsou pošťák". Podle Kalouska úkolem Sněmovny bylo dovolit nebo nedovolit, jestli žalobu posoudí Ústavní soud, nikoliv odsoudit nebo neodsoudit prezidenta.

Ministryně ve čtvrtek uvedla, že od lidí dostala různou formou vzkazy proti žalobě a o neužitečnosti debaty o ní. "A dokonce si dovolím - nepoužívám tvrdé výrazy - jeden z nich citovat: 'Je to opoziční a senátorská špína'," uvedla. Za výrok sklidila kritiku od opozičních politiků. Podle Czernina "těmito výrazy častovali nacisté občany židovského původu a komunisté své politické protivníky". "Je to rétorika totalitní," uvedl Czernin.

Schillerová nepodpoří zrušení daně z nabytí nemovitosti

Ministryně nepodpoří opozicí navrhované zrušení daně z nabytí nemovitostí. V budoucnu by daň šla zrušit v rámci komplexní reformy majetkových daní. Uvedla to dnes na Primě.

"Pokud bychom měli zrušit daň z nabytí do budoucna, a já si myslím že ta vize je svým způsobem správná, tak to musíme začlenit do komplexní reformy majetkových daní," uvedla Schillerová. Jednotlivé zrušení daně tzv. salámovou metodou, jak navrhuje opozice, podle ní není možné. Poslední senátní návrh na zrušení daně sněmovna zamítla tento týden. Prošel jen návrh na osvobození u bytů v rodinných domech.

Zrušení čtyřprocentní daně, která znamená příjem státního rozpočtu ve výši 13,6 miliardy Kč ročně, navrhují opoziční poslanci v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu rozpočtovému balíčku, který má zvýšit příjmy i výdaje o 20 miliard Kč. Podle exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) je od vlády nezodpovědné, že spolu s očekávaným zvýšením příjmů navyšuje i výdaje místo toho, aby snížila schodek.

Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele.