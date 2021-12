Schillerová: Schodek rozpočtu za letošní rok bude nad 400 miliard Kč

Praha - Schodek státního rozpočtu za letošní rok přesáhne určitě 400 miliard korun. Na dotaz ČTK na tiskové konferenci končící vlády Andreje Babiše (ANO) to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Na přesnější číslo je podle ní brzy, výsledek bude záviset především na tom, jak dopadnou investice. Na celý letošní rok je schválený schodek rozpočtu 500 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 367 miliard korun.

"Hlavní ukazatel, který rozhodne, bude míra investic, zda se podaří vše proinvestovat. Určitě bude schodek přes 400 miliard korun, přesnější číslo nejsem schopna říci," uvedla ministryně.

Končící vláda navrhla na příští rok rozpočet se schodkem 377 miliard korun, ale nastupující kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard omezením výdajů, zvýšení daní odmítá. Sněmovna nový rozpočet do konce roku neschválí, a Česko tak bude na počátku příštího roku hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Podle dřívějšího vyjádření Stanjury bude rozpočtové provizorium nejdéle do března. Vláda je podle něj schopna připravit přepracovaný návrh rozpočtu na příští rok do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února.

Národní rozpočtová rada (NRR) v poslední zprávě o stavu veřejných financí uvedla, že ke konsolidaci veřejných financí nebudou stačit jen opatření na straně výdajů, ale bude nutné i navýšit příjmy, tedy daně. Rada hodnotí pozitivně vznik nové vlády, která klade důraz na rychlejší konsolidaci a chystá snížit schodek plánovaného státního rozpočtu na příští rok.