Schillerová s Piráty projedná pomoc lidem pracujícím na dohody

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes po jednání vlády hodlá Pirátům při jednání o jejich možné podpoře rozpočtu představit návrh možné pomoci lidem pracujícím na dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ), kteří si platili pojištění. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekla bez bližších podrobností Schillerová. O podporu lidí pracujících na dohody Piráti dlouhodobě usilují.

Ve středu ministryně uvedla, že příspěvek by mohl být podle představ Pirátů zhruba 350 korun denně, což by za celé období pandemie znamenalo zhruba 31.000 korun. Podpora by se mohla týkat zhruba 116.000 lidí a rozpočet by to mohlo stát 1,7 až 2,1 miliardy korun.

V současnosti funguje vyplácení příspěvků u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a společníků malých společností s ručením omezeným. Příspěvek u nich činí 500 korun denně a mohou jej nárokovat za období od 12. března do 8. června. Příspěvek je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což snižuje příjmy obcí a krajů ze sdílených daní. Proto také Sněmovna minulý týden schválila, že obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů.