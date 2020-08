Schillerová probere s Hamáčkem návrhy na změnu daně z příjmu

Praha - Různé návrhy ohledně případné nové sazby daně z příjmu nebo způsob zvyšování důchodů dnes probere ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s s předsedou ČSSD, vicepremiérem Janem Hamáčkem. Schillerová minulý týden představila šest různých variant možného zrušení superhrubé mzdy a úpravy daně z příjmu v rozmezí od 15 do 19 procent. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se minulý týden dohodla, že zůstanou dvě sazby - jaké není zatím jasné. Návrh bude součástí rozhodování o státním rozpočtu na příští rok. Ovlivní ho stejně jako letošní dopady epidemie koronaviru.

Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka. Za nejrozumnější Hamáček považuje snížit daň z příjmu zaměstnanců na 19 procent a zavést progresivní zdanění.

V neděli předseda ČSSD uvedl, že by patnáctiprocentní daň z příjmu znamenala propad příjmů ve výši 90 miliard korun. Schillerová už dříve řekla, že část by se vrátila do rozpočtu na dani z přidané hodnoty, protože by lidé s vyšší výplatou více utratili, takže by šlo o 76 miliard Kč. Pokud by daň byla 19 procent, pak by výpadek na příjmech rozpočtu byl podle původního návrhu z roku 2018 kolem 27 miliard Kč. Hamáček zmínil, že je nutné se zaměřit i na příjmovou stránku rozpočtu, znovu hovořil o sektorové dani pro banky, kterou ale koaliční hnutí ANO vylučuje.

Po dnešním jednání s Hamáčkem plánuje ministryně financí rozepsat návrhy výdajových stránek jednotlivých kapitol rozpočtu na příští tok. Na přelomu srpna a září pak podle nové ekonomické prognózy odhadne ministerstvo příjmy. Jednání s ministry o rozpočtu na příští rok začne Schillerová v první polovině září.