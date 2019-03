Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na dnešních jednáních o rozpočtu na příští rok zdůraznila, že prioritou zůstávají investice a závazky vlády, jako je například zvyšování platů učitelům. Proto by se nebránila tomu, aby více peněz příští rok získala ministerstva dopravy, obrany nebo školství. Schillerová to řekla novinářům během dnešních jednání s jednotlivými ministry. Dosavadní schůzky označila za konstruktivní.

"Zdůraznila jsem, že prioritou zůstávají investice. Nesmí se stát, aby investice klesly. Je důležité pokračovat ve výstavbě dálnic a infrastruktury. Ráda bych, aby více dostalo ministerstvo obrany, kde plníme své alianční závazky, a i ministerstvo dopravy, aby pokračovala výstavba dálnic. Určitě se bavíme o školství, kde dokončujeme reformu, slíbili jsme navýšení platů učitelů," uvedla Schillerová.

Příjmy státního rozpočtu na příští rok bude podle ní možné navrhnout až během dubna, kdy již budou k dispozici přesná čísla od Českého statistického úřadu. První návrh rozpočtu pak má ministryně předložit vládě podle zákonných pravidel do konce dubna. "Je příliš mnoho neznámých, predikce příjmů ještě není známá. Budeme odhadovat nejdříve v dubnu. Budu se ale snažit udělat vše pro udržení schodku 40 miliard korun," uvedla.

Dále upozornila, že dnešní jednání jsou teprve začátkem diskuse o rozpočtu na příští rok. "Ono to není o škrtech. Je to standardní jednání o rozpočtu," uvedla.

Schillerová má dnes naplánované schůzky se všemi ministry za hnutí ANO a s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který bude jednat za všechny ministry ČSSD. Dosud jednala s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, ministrem dopravy Danem Ťokem, ministrem školství Robertem Plagou, ministrem obrany Lubomírem Metnarem a ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem.

"Jsem velmi příjemně překvapena. Všichni kolegové přišli s konstruktivními návrhy. Navrhují buď přímo škrty u zaměstnanců o sedm až deset procent. Zvažují i zrušení agend. Každopádně jsou schopni ušetřit deset procent v provozních výdajích," uvedla Schillerová.

Ta již v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun.

Výdaje vybraných kapitol ze schváleného Střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2020 a 2021 (bez peněz z EU a dalších finančních mechanismů)

Kapitola 2019 2020 2021 Ministerstvo zahraničních věcí 8.127,005.597 8.087,070.530 8.033,414.597 Ministerstvo obrany 66,628.407.622 76.280,513.750 85.316,000.000 Ministerstvo financí 23.273,785.753 23.182,199.324 22.959,559.324 Ministerstvo práce a sociálních věcí 627.437,154.988 653.857,219.582 677.562,989.684 Ministerstvo vnitra 75.986,680.395 76.240,877.087 76.393,204.515 Ministerstvo životního prostředí 6.663,049.143 8.616,094.143 8.399,824.142 Ministerstvo pro místní rozvoj 5.220,733.029 5.000,839.157 4.999,039.157 Ministerstvo průmyslu a obchodu 35.578,098.113 38.352,323.056 38.395,488.057 Ministerstvo dopravy 53.685,691.420 49.110,345.323 49.287,576.301 Ministerstvo zemědělství 24.407,650.157 23.876,215.333 23.893,148.333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 195.700,679.620 200.257,665.976 201.034,270.276 Ministerstvo kultury 14.318,304.896 14.482,652.702 13.844,269.574 Ministerstvo zdravotnictví 7.317,450.479 7.475,612.471 7.530,512.872 Ministerstvo spravedlnosti 30.253,797.016 31.285,023.314 31.028,651.772

Zdroj: Střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2020 a 2021

Dostálová navrhla desetiprocentní úsporu v provozním rozpočtu MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dnes v rámci jednání se Schillerovou o rozpočtu přišla s návrhem snížit provozní výdaje ministerstva na příští rok zhruba o deset procent, tedy o 400 až 500 milionů korun. Novinářům to po jednání řekla Dostálová. Dodala, že s jednáním je spokojená, protože případné úspory se nedotknou investic. Ty považuje za prioritu.

"Pro mě bylo zásadní, že jsme se shodly, že investice jsou prioritou. Přišla jsem s desetiprocentní úsporou v rámci provozního rozpočtu, který máme přes pět miliard," uvedla. Šetřit by měl úřad jak na provozu, tak i na zaměstnancích. Podle ministryně je totiž na MMR příliš mnoho nadřízených, podle ministryně je jeden nadřízený na pět podřízených. "Dále máme neobsazená místa, ty budeme rušit," dodala Dostálová.

Ministryně zároveň upozornila, že na dnešním jednání se o konkrétních číslech v rámci celkového rozpočtu nejednalo a že šlo o první kolo jednání o rozpočtu.

Ťok: MD může uspořit 7 až 10 pct. na personálních nákladech

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) navrhl při jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o rozpočtu na příští rok snížení personálních a provozních nákladů ministerstva o sedm až deset procent. Naopak peníze na investice podle něj zůstanou. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) by měl příští rok dostat minimálně stejně peněz jako letos, řekl Ťok novinářům po schůzce se Schillerovou. Dodal, že slevy na jízdném by měly zůstat zachovány.

Plaga úspory najde na úřadě. Učitelů se škrty nedotknou, ujistil

Ministr školství Robert Plaga (ANO) je schopen najít v rozpočtu na příští rok sedm až deset procent personálních úspor, a to v místech na ministerstvu a v podřízených organizacích. Učitelů se škrty nedotknou, zdůraznil po dnešní schůzce se Schillerovou. Vláda podle něj chce dodržet slib, že učitelé budou v roce 2021 mít průměrný plat 45.000 korun.

"Podívám se i na provozní výdaje ministerstva, ale v minulých letech bylo úsporné, co se týče provozních výdajů, takže tam velký prostor nevidím. Bavíme se v desítkách milionů korun," uvedl. Velký prostor nevidí ani v možnosti škrtání neobsazených míst, v resortu jich podle něj mnoho není. V úsporách se neprojeví ani odchod úředníků do Národní sportovní agentury, která převezme od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací a jejíž vznik dnes schválili poslanci. S těmito lidmi už návrh rozpočtu na příští rok pro ministerstvo nepočítá.

Se Schillerovou dnes probral také plánovanou změnu financování regionálního školství od příštího roku. "Ten objem prostředků musí být dostatečný, aby ta změna financování, která vede k větší kvalitě, byla doprovázena penězi," uvedl. Je podle něj také třeba, aby byl dostatek peněz pro speciální školství. "Byl bych rád, abychom se v roce 2020 dostali k tomu, že speciální školy budou financovány institucionálně, budou mít jistotu nějakých prostředků," uvedl.

Kněžínek chce ušetřit asi miliardu, 7 až 10 pct. na personáliích

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek našel pro rok 2020 zhruba miliardovou úsporu. Podle střednědobého výhledu rozpočtu měl mít resort příští rok výdaje přes 31,2 miliardy korun. Z hlediska personálních výdajů může ministerstvo ušetřit sedm až deset procent míst, řekl Kněžínek novinářům po jednání. Netýká se to zaměstnanců soudů a státních zastupitelství.

"Já jsem šel na to jednání s tím, že jsme schopni ušetřit částku, která odpovídá zhruba jedné miliardě korun. Na tom jsme se víceméně shodli. Pokud jde o rozložení té částky, o tom se ještě budeme interně i navenek bavit," řekl Kněžínek.

O budoucím navyšování platů v justiční sféře se Schillerovou nejednal. "Na druhou stranu je potřeba říci, že v dalších letech bezesporu dojde k navýšení platů soudců a státních zástupců, protože jejich platová základna kopíruje vývoj platů v nepodnikatelské sféře se zpožděním dvou let. Takže tady už je jasné, že nárůst bude, o tom ostatním se budeme bavit," dodal ministr.

Národní rozpočtová rada ve své pravidelné zprávě v březnu uvedla, že by vláda by neměla snižovat daňovou zátěž a zvyšovat výdaje takovým způsobem, aby ohrozila dodržení plánovaných schodků státního rozpočtu v letech 2020 a 2021. Ty jsou stejně jako pro letošek naplánované na 40 miliard korun. Taková výše deficitu totiž představuje minimální požadavek pro střednědobou udržitelnost dobrého stavu veřejných financí. Zároveň ale rada upozornila, že by vláda neměla za současné ekonomické situace zavádět výrazná rozpočtová omezení.

Metnar: Úspory ministerstva obrany se nebudou týkat armády

Úspory ministerstva obrany se nedotknou armády, ale civilní části resortu obrany. Novinářům to dnes po jednání se Schillerovou o rozpočtu na příští rok a možných úsporách řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Konkrétní číslo ohledně snížení počtu pracovních míst na ministerstvu Metnar sdělit nechtěl. Naznačil však, že by se mohlo blížit k deseti procentům míst, nikoliv ale mezi zaměstnanci armády.