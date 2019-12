Schillerová je skeptická, že vláda přijme jasnou reformu penzí

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je skeptická k tomu, že by již tato vláda přijala jasnou důchodovou reformu. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) také podle ní nemá v plánu snižovat odvody na sociální pojištění. Schillerová to dnes řekla na Setkání lídrů průmyslu a exportu na Pražském hradě. Důvodem je podle ní právě chybějící reforma penzijního systému i prodlužování věku odchodu do důchodu.

"Jsem skeptická k tomu, že by tato vláda přijala jasnou důchodovou reformu. Času ale příliš nezbývá," uvedla Schillerová. Dodala, že z hlediska veřejných financí už brzy začnou odcházet do penze silné ročníky i ze 70. let. Schillerová proto čeká, s čím přijde Komise pro spravedlivé důchody, návrh by podle ní měla předložit do konce roku. Vláda nemá podle Schillerové v plánu snižovat odvody i z hlediska udržitelnosti veřejných financí, kdy se prodlužuje doba dožití.

Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Podle expertů je nynější důchodová soustava beze změn do budoucna neudržitelná a propadla by se do vysokých schodků. Důchodová komise se začátkem října shodla na tom, jak by v Česku v budoucnu případně důchodová reforma mohla vypadat.

Členové komise tehdy jednomyslně souhlasili s tím, aby se začalo pracovat na modelu, který počítá s rozdělením nynějšího průběžného pilíře na dva. Jedna část by byla solidární a platila by se z rozpočtu, druhá by byla zásluhová a plynulo by do ní pojistné.

Šéfka komise Danuše Nerudová v říjnu také uvedla, že ČR z průběžného systému kryje 80 procent výdajů na důchody a zbývajících 20 procent dofinancovává případně stát. Dodala, že Česko je v EU zemí s nejvyšším podílem placení penzí z průběžného systému, unijní průměr je kolem 50 až 60 procent. Podle Nerudové je nutné se zamyslet nad podobou daňové soustavy.