Schillerová: Dohoda o kurzarbeitu je blízko, potřeba je víc času

Praha - Koaliční strany jsou blízko dohodě na podobě kurzarbeitu, vláda by ale na přípravu zákona s kurzarbeitovými pravidly měla mít asi víc času. Novinářům to po dnešním jednání vládních politiků s komunisty řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nevyloučila to, že by se ještě mohl prodloužit dočasný kurzarbeitový program Antivirus. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) by se kurzarbeit měl naopak schválit co nejdříve.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas. Vláda o návrhu novely s kurzarbeitovými pravidly jednala už několikrát, shodu na nastavení nenašla. Dnes vládní politici probírali normu s komunisty, kteří Babišův kabinet podporují.

"My jsme hodně blízko dohodě. Zůstává pár nevyjasněných míst, která musíme ještě jednoznačně rozhodnout. Je otázka, jestli prostě si trošku na to nedáme víc času," uvedla Schillerová. Řekla, že od premiéra Andreje Babiše (ANO) zaznělo, že by to víc času možná chtělo. "Je to zákon, který tu bude na léta. Má hospodářské dopady. Měli bychom to udělat zodpovědně a promyšleně," míní Schillerová. Podle ní jsou potřeba propočty od ministerstva práce o tom, kolik by jednotlivé varianty nastavení mohly stát.

Kurzarbeit měl podle vládního plánu navázat na podporu z Antiviru, která se bude vyplácet do konce října. Aby zákon začal platit, musí ho po vládě přijmout také Parlament a podepsat prezident. Zbývá na to necelých sedm týdnů. Schillerová nevyloučila, že by se tak mohl Antivirus ještě prodloužit. "I to je k jednání. Uvidíme, jak se domluvíme. Musely by se samozřejmě modifikovat podmínky," uvedla ministryně financí.

Maláčová ČTK řekla, že ani po dnešku vládní strany s komunisty k výsledku nedospěly. Podle ní vyjádření o potřebě získat čas neznamená, že by se teď návrh odložil. "Bude se to (kurzarbeit) dál projednávat. Pevně doufám, že to schválíme co nejdříve," uvedla ministryně práce.

Vláda shodu zatím nenašla na výši kurzarbeitové náhrady od státu pro pracovníky. Podle poslední dostupné verze novely to mělo být od 60 do 80 procent čistého výdělku, nejvýš ale 1,5násobek celostátní průměrné mzdy. Odbory požadovaly 80 i víc procent čistého. Spor byl o výši odvodů firem, vzdělávání zaměstnanců či spuštění kurzarbeitu. Podle posledního návrhu by ho měla vždy zavádět jen vláda. Zaměstnavatelé i někteří ekonomové jsou proti. Podle nich by se měl nástroj začít využívat automaticky při určitých ekonomických potížích.

Komunisté se podle svého místopředsedy Stanislava Grospiče kloní k návrhům odborů a lidé by měli dostávat od státu minimálně 70 procent čistého, a to 12 měsíců. S tím počítá i poslední verze, v předchozích návrzích to bylo devět měsíců. Za "rozhodný moment" pro případnou podporu KSČM Grospič označil téma vzdělávání zaměstnanců. Maláčová potvrdila, že jsou jí představy komunistů o kurzarbeitu blízké.

Pravidla kurzarbeitu je podle sněmovních stran třeba určit rychle

Pravidla pro kurzarbeit, jak o nich v posledním týdnu zatím bezvýsledně jedná vláda, je podle parlamentních stran třeba přijmout rychle. O možné podpoře úpravy parametrů jsou strany podle výroků z tiskových konferencí před jednáním Poslanecké sněmovny připraveny, i když mají na věc rozdílné názory. Část politického spektra volá po pravidlech proto, aby mohl skončit program Antivirus, kterým stát pomáhá firmám vyplácením částí mezd v době epidemie koronaviru. Koaliční partneři dnes o záměru jednají i s komunisty, kteří menšinovou vládu ve Sněmovně podporují.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát jim pak poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič novinářům řekl, že komunisté se kloní k názoru, který ke změně podmínek náhrad mezd zastávají odbory. "Kloníme se k názoru odborových svazů. Doba, po kterou by měla být pomoc poskytována, by se měla blížit 12 měsícům," uvedl. Komunisté se podle něj nebrání tomu, aby na zavedení kurzarbeitu měl vliv sektor hospodářství, ve kterém se daná firma pohybuje. Protože odměny by měly být motivující, chtějí komunisté, aby zaměstnanci za pobyt mimo práci dostávali od 70 procent čistého příjmu víc. Za rozhodný moment případné podpory přitom Grospič označil téma vzdělávání zaměstnanců. To by mělo být zajišťováno firmou, nikoli obecně přes Úřady práce. Za problém nepovažují komunisté návrh, aby náhrada mzdy nedosahovala víc než 1,5 násobku průměrné mzdy.

"Vláda by neměla příliš otálet. Každý den prodlení by znamenal ztížení situace," uvedl Grospič.

"Za nás je velmi důležité, abychom šli podporou cílenou, aby tyto podpory ze strany státního rozpočtu čerpaly firmy, které jsou zasažené, které to potřebují, jsou ve složité situaci," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle Věry Kovářové (STAN) program Antivirus splnil svoji roli a je třeba o kurzarbeitu jako jeho náhradě jednat. Výstupy vlády označila za zmatečné. "Váhají s rozhodnutím, to by mohlo poškodit českou ekonomiku. Je třeba jasně říci, jak se Antivirus promění v kurzarbeit, pokud bude Antivirus trvat do konce roku, tak je to špatné řešení," uvedla. "Proti čemu jsme zásadně, to je prodloužení Antiviru. Antivirus už dnes konzervuje strukturu, která neodpovídá realitě. Jsou placeni lidé na pracovních místech, která se reálně neobnoví, není to fér ani vůči těm lidem, kteří už by si měli hledat jiné zaměstnání," uvedl šéf sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Vidíme zatím jenom nadpis. Bude důležité, s jakými návrhy vláda přijde," uvedl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dosud prezentovaný návrh podle něj dává neúměrné pravomoci vládě. Podle Stanjury by měl být co nejvíc podobný německému modelu, ze kterého kabinet vyšel. Za chybné by považoval, aby návrh zákona Sněmovna projednávala ve zkráceném režimu, což by zamezilo změnám od opozice. "Vnímáme jako extrémně nešťastné, že vládě strašně dlouho trvá, buď aby řekla, že se na něčem nedomluví, nebo aby zveřejnila finální parametry," uvedl Pirát Mikuláš Ferjenčík. Přístup vlády podle něj zvyšuje nejistotu firem, což má negativní dopad na ekonomiku.