Schillerová chce o daňovém balíčku znovu mluvit s prezidentem

Praha - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se chystá po projednání daňového balíčku Senátem, tedy po 10. prosinci, o prosazených úpravách jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident avizoval, že zákon vetuje. Ministryně to uvedla v dnešním diskusním pořadu televize Prima Partie. Řekla také, že dál jedná o podpoře rozpočtu, pro který menšinový kabinet dosud nemá podporu. Podle informací ČTK pozvali Schillerovou komunisté na páteční zasedání výkonného výboru KSČM, kde budou formulovat svůj postoj k hlasování o rozpočtu na příští rok.

Schillerová projednávala balíček, jehož dopad ještě není zahrnut do návrhu rozpočtu, ve středu v senátním hospodářském výboru, který podpořil sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent po zrušení superhrubé mzdy. Slevu na poplatníka chce zvýšit jen o 3000 korun na 27.840 korun ročně. Kraje a obce by kvůli zrušení superhrubé mzdy měly podle výboru dostat vyšší podíl na výnosech daní, získaly by tak zhruba 20 miliard korun ročně. Sazby daně nechal výbor beze změn tak, jak to ve Sněmovně prosadily zejména ANO a ODS. Slevu na poplatníky upravil výbor přes nesouhlas Schillerové. Ministryně nicméně ocenila, že senátoři přijali lepší variantu než tu, kterou schválila Sněmovna.

Senát se bude daňovými úpravami zabývat 10. prosince. O den dříve je mají projednat ještě výbory ústavně-právní a pro veřejnou správu. Prezident Zeman v úterý oznámil, že se rozhodl daňový balíček vetovat. Důvodem je pozměňovací návrh v balíčku, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Podle Zemana výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu. Současně prezident kritizuje, že daňové změny nejsou v zákoně ohraničeny dvěma lety, jak se prezident domluvil s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

V souvislosti s financováním opatření v době epidemie koronaviru se Schillerová s odstupem vyjádřila k návrhu, aby lidé v karanténě pobírali sto procent mzdy. Uvedla, že návrh zatím neviděla, očekává ho na pondělním jednání vlády. "K té ideji je několik cest, dosud jsem to neviděla," konstatovala s tím, že stát plánuje motivovat firmy k očkování proti covidu.