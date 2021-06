Schick chvíli nevěřil, že lob zapadne do branky

Praha - Český fotbalista Patrik Schick připustil, že zprvu chvíli nevěřil, že jeho lob téměř z 50 metrů přes gólmana Davida Marshalla v pondělním úvodním duelu na mistrovství Evropy proti Skotsku skončí v brance. Pokud by měl balon na pravou nohu, o dalekonosný pokus by se vůbec nepokoušel. Když míč zapadl do sítě, nemohl tomu pětadvacetiletý útočník Leverkusenu uvěřit. Proti Skotům dal Schick při výhře 2:0 oba góly a pochvaluje si, že mu před dalšími duely s Chorvatskem a Anglií pomohou k ještě většímu sebevědomí.

Schick v 52. minutě pondělního utkání uchvátil lobem celý fotbalový svět, ze vzdálenosti 49,7 metru ještě na Euru nikdy nikdo neskóroval. "Popravdě, na chvilku jsem nevěřil, že to skončí v bráně. Míč letěl hodně dlouho. Ale když nakonec zapadl do branky, nemohl jsem tomu uvěřit. Celý stadion najednou ztichl. Až na několik českých fanoušků, kteří začali slavit. Byla to obrovská radost a taky moment, který asi nikdy nezapomenu," citoval web FAČR z rozhovoru Schicka pro uefa.com.

"Netuším, jak dlouho to ve skutečnosti trvalo, ale pamatuji si, jak jsem sledoval let míče, i jeho trajektorii, jak zatáčí. A když byl zhruba v polovině cesty, začal jsem věřit, že to spadne do branky. A tak se také stalo," doplnil Schick.

Už během utkání viděl, že gólman Marshall často stojí poměrně daleko od brány. "V momentě, kdy skotský obránce vystřelil a míč se odrazil směrem na polovinu hřiště, snažil jsem se ho získat co nejdříve, aby neměl brankář šanci se včas vrátit. A pak jsem míč napálil. Kdybych to měl na pravou nohu, to bych to ani nezkusil," připustil Schick, který jako teprve třetí český hráč po Vladimíru Šmicerovi a Milanu Barošovi vstřelil na Euru dva góly v jednom utkání.

Jeho povedený lob řada osobností označila za jednu z nejhezčích branek historie šampionátu. "Je to neskutečné, že bych mohl být součástí skupiny fotbalistů, kteří v minulosti dali nádherné branky. Nečekal jsem, že by se mi mohlo něco takového povést, ale je to fajn pocit," pochvaloval si Schick.

Nepředpokládá, že by se ve zbytku turnaje znovu pokusil o něco podobného. "Myslím, že to brankářům před zápasem připomenou hlavně trenéři brankářů, že bych to mohl zkusit. Taková situace se nestává tak často a nemyslím si, že bych se k něčemu podobnému během tohoto turnaje ještě dostal," uvedl Schick.

S dvěma brankami se zatím dělí o vedení ve střelecké tabulce. "Každý útočník potřebuje střílet góly pro sebevědomí, takže je to určitě dobře a cítíme se všichni méně pod tlakem. Někde jsem četl, že jsem byl před zápasem v pohodě, ale před nástupem na hřiště jsem byl v tunelu opravdu nervózní," připustil.

"Tlak byl před zápasem velký a možná to bylo v úvodu utkání i vidět, protože jsme byli nervózní. I proto je velmi důležité, že jsme vyhráli. Máme nyní velmi dobrou pozici ve skupině a uvidíme, co se stane v pátek v zápase s Chorvatskem. Mohlo by to být rozhodující," doplnil Schick.

Jeho tým v případě vítězství nad Chorvaty s předstihem postoupí ze skupiny. "Chorvaté půjdou do utkání s tím, že musí vyhrát, a budou bojovat. Bude to pro nás určitě mnohem těžší. Chorvaté budou chtít hrát mnohem více s míčem a my musíme být ještě zodpovědnější v obraně," mínil Schick.