Schick bude podle Völlera mimo hru nejméně tři týdny

Leverkusen (Německo) - Útočník Patrik Schick bude podle sportovního ředitele Leverkusenu Rudiho Völlera mimo hru nejméně tři týdny. Českého fotbalového reprezentanta, který nedohrál páteční zápas německé ligy v Mohuči kvůli zranění lýtka, ještě dnes čeká vyšetření magnetickou rezonancí.

"Mám takové tušení, že to u Patrika bude minimálně třítýdenní pauza, jestli je to malá trhlina," řekl Völler serveru Kicker.

Zranění by mohlo ohrozit Schickovu účast v play off o postup na mistrovství světa. České fotbalisty čeká 24. března semifinálový souboj ve Švédsku, v případě vítězství by hráli s lepším z duelu Rusko - Polsko.

Šestadvacetiletý útočník dal v utkání 23. kola už dvacátý gól v této sezoně bundesligy, v níž táhne Leverkusen za postupem do Ligy mistrů. Krátce po přestávce ale musel Schick střídat. Už zhruba po půlminutě hry si bez cizího zavinění poranil levé lýtko. Třetí tým tabulky v Mohuči neudržel dvakrát vedení a prohrál 2:3.

Více gólů než Schick dal v tomto bundesligovém ročníku jen Polák Robert Lewandowski, který nasázel v dresu mistrovského Bayernu 26 branek.