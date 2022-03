Schick bude Čechům chybět víc než nám Ibrahimovic, řekl kouč Švédů Andersson

Solna (Švédsko) - Podle trenéra Janneho Anderssona může čtvrteční semifinále play off o mistrovství světa mezi fotbalisty Švédska a Česka navzdory řadě absencí v týmu hostů dopadnout jakkoli. Zápas vynechá druhý nejlepší střelec bundesligy Patrik Schick, domácím zase bude chybět vykartovaný Zlatan Ibrahimovic. Andersson se domnívá, že jeho celku ale nebude chybět tolik jako Čechům Schick. Případný neúspěch v kvalifikaci o světový šampionát by nepovažoval za zklamání.

Kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý se vedle Schicka musí obejít bez kompletní obranné čtyřky z loňského mistrovství Evropy. "Zítra v žádném případě nejsme favoriti. Je to zápas, který může dopadnout jakkoli. Fotbalové utkání se rozhoduje na hřišti, ne na tiskové konferenci. Víme, že Česko má velice slušný tým, jsme na ně připraveni. Jestli jsou nepředvídatelní, nebo ne, nevím. Uděláme všechno pro to, abychom zvítězili," řekl Andersson na tiskové konferenci.

Zápas s Českem vynechá s 62 brankami historicky nejlepší kanonýr švédské reprezentace Ibrahimovic. "Nebude nám chybět tolik jako Čechům Schick. Máme spoustu hráčů, kteří můžou alternovat v útoku. Hráči mají na zítřejší zápas velkou motivaci. Konkrétní české hráče nebudu jmenovat. Patrik Schick nebude hrát, tím pádem budou Češi spoléhat na jiného útočníka, který bude velice dobrý," uvedl kouč.

Před utkáním s Čechy si tlak na svou osobu nepřipouští. "Každý člověk, který má takovou práci jako já, se musí naučit žít s tlakem. Je to přirozené. Loni jsme hráli velice dobře. Soustředím se na to, aby hráči dělali to, co mají. Nebude to zklamání, pokud nepostoupíme. Je to strašně složité. Na šampionát se z Evropy dostane jen 13 z 55 týmů," konstatoval Andersson, pod jehož vedením Seveřané na MS 2018 došli do čtvrtfinále a na loňském evropském šampionátu do osmifinále.

Vítěz čtvrtečního duelu, který se odehraje ve Friends Areně v Solně poblíž Stockholmu, se v úterý 29. března představí v Polsku. To do finále prošlo bez boje, jelikož Rusko bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno.