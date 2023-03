Scheffler vyhrál prestižní Players a je opět golfovou jedničkou

Ameriký golfista Scottie Scheffler s trofejí po vítězství na turnaji v The Players Championship v Ponte Vedra Beach 13. března 2023.

Ponte Vedra Beach (USA) - Američan Scottie Scheffler vyhrál prestižní golfový turnaj The Players Championship a po měsíci se vrátil do čela světového žebříčku. V Ponte Vedra Beach na Floridě triumfoval se skóre -17 a náskokem pěti ran na Angličana Tyrrella Hattona. Inkasoval nejštědřejší odměnu na PGA Tour 4,5 milionu dolarů.

Scheffler na Players oslavil šestý titul v kariéře, přičemž všechny posbíral od loňského února. V dubnu pak ovládl major Masters. Nyní se mu příprava na obhajobu zeleného saka nadmíru vydařila. Dostal se navíc do vybrané společnosti, protože jen Tiger Woods a Jack Nicklaus oba tyto turnaje dokázali vyhrát během 12 měsíců.

V pozici golfové jedničky Scheffler vystřídal Španěla Jona Rahma, který Players nedohrál. V pátek před druhým kolem kvůli nemoci odstoupil. Další z kandidátů na světový trůn Rory McIlroy neprošel cutem.

"Snažím se jen zlepšovat a moc nad vším nepřemýšlet. Naštěstí mám docela dobré výsledky i nějaké výhry. V půlce (posledního) kola jsem to napálil a snažil se to co nejrychleji dokončit," komentoval Scheffler pět birdie na jamkách osm až dvanáct.

Golfový turnaj The Players Championship v Ponte Vedra Beach, součást série PGA Tour (par 72, dotace 25 milionů dolarů): 1. Scheffler (USA) 271 (68+69+65+69), 2. Hatton (Angl.) 276 (72+71+68+65), 3. Hovland (Nor.) 278 (69+71+70+68), Hoge (USA) 278 (78+68+62+70), 5. Macujama (Jap.) 279 (74+70+67+68). Golfový žebříček k 12. březnu (v závorce předchozí umístění): 1. (2.) Scheffler (USA) 10,40, 2. (1.) Rahm (Šp.) 9,17, 3. (3.) McIlroy (Sev. Ir.) 8,90, 4. (4.) Cantlay (USA) 7,24, 5. (5.) Smith (Austr.) 6,23, 6. (7.) Homa 5,79, 7. (6.) Schauffele 5,70, 8. (8.) Zalatoris (všichni USA) 5,42, 9. (11.) Hovland (Nor.) 5,15, 10. (9.) Thomas (USA) 4,95, ...1029. (1027.) Cafourek (ČR) 0,08.