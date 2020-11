Schäfer pro HN: Škoda se musí vrátit do třídy dostupnějších aut

Mladá Boleslav - Automobilka Škoda Auto se musí podle jejího nového šéfa Thomase Schäfera vrátit do třídy cenově dostupnějších aut. Druhá Dacia ze Škody podle něj ale nebude, u každého modelu v nabídce chce automobilka přidat cenově atraktivní a pro běžného zákazníka dostupnou verzi, řekl nový předseda představenstva v rozhovoru pro dnešní vydání Hospodářských novin (HN).

"Dacia z nás ale nebude, nelze ani očekávat, že bychom přicházeli na trh s malými, levnými vozy. Ale u každého modelu, který máme v nabídce, přidáme skutečně cenově atraktivní a pro běžného zákazníka dostupnou verzi, jak jen to bude pro firmu možné. A to není jednoduché, protože na druhou stranu nelze dopustit, aby firma na takových vozech prodělávala," řekl Schäfer Hospodářským novinám.

V koncernu Volkswagen, do kterého Škoda spadá, není podle šéfa koncernu Herberta Diesse nyní značka, která by konkurovala levnějším korejským nebo francouzským automobilkám. Schäfer s ním souhlasí.

Nejpozději do roku 2023 tak automobilka přijde s plánem na dostupnější vozy. Jeho součástí je i pokračování vývoje a výroby Škody Fabie ve verzi kombi, o jejímž konci se spekulovalo, nyní bude plnit roli dostupného auta.

Schäfer je rád, že plány na přesun výroby Superbu vyvrcholily nakonec rozhodnutím o přesunu výroby na Slovensko. "Dnes se nám naopak zdá, že než mít továrnu daleko v Turecku, je lepší vyrábět automobily v podstatě za humny u našich slovenských sousedů, při zajištění pracovních míst a stávajícího dodavatelského řetězce. Jsme teď rádi, že to takto dopadlo," řekl Schäfer HN.

Naopak SUV Kodiaq se bude nadále vyrábět v Česku, za jeho zachování Škoda podle Schäfera bojovala. "Podívejte se, v podstatě to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Nutně jsme potřebovali větší kapacity. Postavit novou továrnu v Česku je nemožné a tím, že jsme neměli kde vyrábět auta, o která je zájem, jsme byli jako svázaní. Po Superbu se nám ve fabrice uvolní prostor a my můžeme růst, přitom vývoj auta spolu s VW Passat poběží v Česku," řekl.

V roce 2023, kdy se Superb přesune na Slovensko, bude podle něj Škoda růst minimálně o 50.000 vyrobených vozů za rok. Škoda se bude podle něj více zaměřovat na základní verze jednotlivých modelů. "Je především potřeba, aby tyto vozy byly dostupnější, a přesto zákazníci získali za své finance to, na co jsou zvyklí. Když jsme měli omezené výrobní kapacity, byli jsme nuceni se zaměřit na co největší profit. S větší výrobní kapacitou je možné zkusit bojovat i s konkurencí mezi cenově dostupnějšími značkami," řekl Schäfer.