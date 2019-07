Scénář Vodníka byl hotový dřív, než vyšla knižní předloha

Uherské Hradiště - Scénář k televizní minisérii Vodník byl hotový dřív, než vyšla jeho knižní předloha Ještě není konec. Po dnešní projekci všech tří dílů seriálu to na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti řekl autor knihy Michal Sýkora. Spolupráce se scénáristou Petrem Jarchovským podle něj byla velmi hladká, ocenil také přístup a způsob snímání, který zvolil režisér Viktor Tauš. Na základě Sýkorových knih vznikly i televizní série Případy pro exorcistu, Pět mrtvých psů, Modré stíny a Živé terče.

Olomoucký spisovatel ve svých příbězích sleduje případy detektivů od Nejsvětější Trojice. V předloze k Vodníkovi se inspiroval baladou Karla Jaromíra Erbena. Komisařka Výrová v ní po 30 letech zjišťuje, kdo zabil půlročního kojence i to, jak tragédie nenávratně poznamenala rodinu oběti. Po odvysílání série v České televizi se podle Sýkory mezi lidmi objevily spiklenecké teorie, že se zobrazená vražda dítěte skutečně stala, což odmítl. "Příběh je fiktivní. Autentický je jen svět mého dětství, který byl spojen s podobným domem, kde se příběh odehrává. Chtěl jsem ukázat, jak zločin úplně zdevastuje lidské vztahy. Lidé si 30 let lhali a odmítali připustit, co se stalo," uvedl Sýkora.

Stěžejní roli šílené matky kojence, která po jeho smrti spáchá sebevraždu, ztvárnila ve Vodníkovi herečka Alena Doláková. Na dnešní debatě přiznala, že při natáčení si paradoxně vytvořila větší vztah k dětem. "Trávila jsem s nimi 12 hodin v karavanu," řekla Doláková.

Herečka připustila, že byť má trénovaný hlas, vyhrocené scény, kdy ve filmu pronikavě křičí, daly jejím hlasivkám zabrat. Ocenila však přístup režiséra. "Viktor (Tauš) jde po pocitech, iracionálních postupech. Když mi tam při křiku lezou žíly, přemýšleli, že to vystřihnou, ale nakonec scéna ve filmu zůstala," uvedla Doláková.

Podle hlavního dramaturga LFŠ Jana Jílka pracuje Tauš ve Vodníkovi umně se symbolikou barev, se světlem, s přesvětlováním. "Je to ve své podstatě artový seriál, který až skoro není jako kriminálka, nejde tam tolik o toho vraha, ale o celkový výraz. Vrací se to do minulosti, je tam celá řada flashbacků, a za mě je to jedno z nejzásadnějších audiovizuálních děl posledního roku," řekl ČTK Jílek.

Sérii Vodník uvedla LFŠ ve festivalové sekci věnované současnému českému filmu. Z televizních snímků zhlédnou zájemci ještě Klec od režiséra Jiřího Stracha, v hlavních rolích s Kryštofem Hádkem a Jiřinou Bohdalovou. Ze snímků vzniklých pro plátno si mohou návštěvníci vybrat například artový film Michala Hogenauera nazvaný Tiché doteky, druhý režisérský počin Jiřího Mádla v podobě filmu Na střeše nebo film Staříci režisérů Martina Duška a Ondřeje Provazníka. "Snažili jsme se mít filmy, které letos nějakým způsobem rezonovaly, které mají co říct a ke kterým máme zajímavé hosty," uvedl Jílek.

Letní filmová škola začala v pátek, potrvá do pondělí. Její 45. ročník nabízí zájemcům zhruba 200 celovečerních filmů promítaných v šesti sálech a dvou letních kinech. Nechybějí ani koncerty, divadelní představení, besedy, tvůrčí dílny, výstavy a další doprovodný program.