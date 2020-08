Sbor Opery Národního divadla jde kvůli covidu do karantény

Praha - Kvůli nákaze novým koronavirem mezi členy sboru Opery Národního divadla (ND) půjde po dohodě s pražskými hygieniky celý dvaašedesátičlenný sbor od pondělí do karantény. Bude to znamenat změny programu, zruší se představení opery Libuše, místo toho divadlo uvede výběr známých árií z českých oper. Další opery se budou hrát v upravené verzi. ČTK to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Vstupenky na představení podle mluvčího zůstávají v platnosti.

"V souvislosti se zvýšenou nemocností v hlavním městě v posledních dnech došlo také k výskytu onemocnění i mezi zaměstnanci Národního divadla," uvedl. Dodal, že opery Její pastorkyňa a Rusalka zůstanou v programu i v době karantény a budou uvedeny v mírně upravené verzi.

Podle nedávných informací ředitele ND Jana Buriana muselo divadlo od března do 2. července zrušit 400 představení. Z asi 81.000 vstupenek se vrátilo zhruba 74.000. Za březen až červen divadlu podle něj chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku je 251,8 milionu korun, s úsporou by konečný propad měl podle Buriana být 180 milionů korun.

V Praze je situace s koronavirem podle tzv. vládního semaforu nejhorší v republice, v pátek hygienici metropoli jako jediný region v zemi zařadili do oranžového, tedy druhého stupně ohrožení. Podle informací pražské hygienické stanice bylo za posledních 24 hodin k dnešním 18:00 hlášeno 56 nových případů, z pátku na sobotu to bylo rekordních 103 případů. Celkem hygienici v Praze od březnového začátku epidemie covidu-19 zaznamenali 5030 nakažených, z nichž zhruba tři čtvrtiny se již z nemoci vyléčily. Zemřelo 111 lidí s covidem-19.